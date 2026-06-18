Las declaraciones de Lionel Messi después de la victoria de la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026 trascendieron el ámbito futbolístico y encontraron una rápida respuesta en una de las máximas figuras del deporte mundial. Rafael Nadal agradeció públicamente los elogios del capitán argentino y le envió un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, decidió responder a través de una historia en Instagram, donde compartió el video de las declaraciones de Messi y dejó un mensaje cargado de admiración. “Gracias Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial”, escribió el español, felicitando al futbolista argentino por su destacada actuación en el debut de la Copa del Mundo.

La historia de Instagram de Nadal agradeciendo a Messi.

Las palabras llegaron tras las declaraciones del rosarino que tuvieron una enorme repercusión en redes sociales. Luego de convertir los tres goles en el triunfo albiceleste, Messi habló sobre distintos aspectos de su presente y sorprendió al revelar que está viendo la serie documental basada en la carrera del extenista español.

“Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”, expresó el capitán argentino.

Dos leyendas unidas por la exigencia

El intercambio volvió a poner en primer plano las similitudes entre dos deportistas que marcaron una era. Tanto Messi como Nadal construyeron carreras extraordinarias basadas en la disciplina, el esfuerzo permanente y una búsqueda constante de superación.

Más allá de los títulos, récords y reconocimientos, ambos fueron destacados durante años por su capacidad para mantenerse competitivos incluso después de haber alcanzado la cima en sus respectivas disciplinas.

La repercusión de las declaraciones también llegó a Toni Nadal, histórico entrenador y tío del extenista. Durante una entrevista, reconoció la importancia de las palabras de Messi y destacó la admiración que siente por el campeón del mundo. “Me enteré de lo que dijo Messi. Soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración”, afirmó.

Además, remarcó que ambos comparten una característica fundamental: la exigencia consigo mismos. “En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael”, sostuvo.

Mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial, el intercambio entre Messi y Nadal volvió a reunir a dos íconos que dejaron una huella imborrable en la historia del deporte.