El gesto de Paredes con el fan que se tatuó su salvada contra Egipto

La pasión por la Selección Argentina alcanzó un nuevo nivel tras la sufrida clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Leandro Paredes, volante surgido en Boca, fue el protagonista de una acción defensiva que un seguidor decidió llevar en su piel para siempre.

El usuario AdriAguilera82 compartió en Instagram la imagen del tatuaje que recrea el quite fundamental del mediocampista, quien cortó un avance egipcio cuando el marcador estaba igualado dos a dos. La respuesta del futbolista no tardó en llegar mediante un me gusta en la publicación.

Este vínculo entre el jugador y el hincha cuenta con un antecedente en el predio de Ezeiza, donde el volante le firmó un autógrafo en la pierna que también terminó tatuado. La jugada en cuestión ocurrió en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un partido donde el equipo de Lionel Scaloni remontó una desventaja de dos goles.

Egipto se había adelantado con tantos de Yasser Ibrahim a los 15 minutos y Mostafa Ziko a los 67. Sin embargo, los cabezazos de Cuti Romero a los 79 y de Enzo Fernández en el minuto 92, sumados a una volea de Lionel Messi a los 83, sellaron el tres a dos definitivo.

La noche también regaló hitos estadísticos para el capitán argentino, quien alcanzó los ocho goles en esta edición e igualó la marca de Mbappé en Qatar. Con 21 tantos en total, Messi se convirtió en el máximo artillero de la historia de los mundiales, a pesar de que el arquero Shobeir le contuvo un penal en el minuto 21. Por su parte, la anotación de Enzo Fernández representó el gol número 3000 en la trayectoria de la competencia.

Tras el pitazo final, se registraron momentos de tensión y descontrol rumbo al vestuario con un video que muestra al técnico de Egipto increpando a Lionel Scaloni en un posible cara a cara.

El próximo desafío para el conjunto nacional será ante Suiza, este sábado a las 22 en Kansas City. Desde el campamento europeo ya palpitan el cruce y sus integrantes manifestaron que el seleccionado argentino "es un equipazo" pero resaltaron que "no es invencible" de cara a la búsqueda de un lugar en las semifinales.