El gesto de Rosalía en su show sobre Argentina que causó indignación

Rosalía regresó a los escenarios con una serie de presentaciones en el Movistar Arena rodeada de una gran expectativa. Sin embargo, su retorno estuvo marcado por la controversia tras un reposteo que realizó en sus redes sociales, lo cual generó fuertes cuestionamientos entre el público.

Ante miles de personas, la artista decidió frenar el recital para dar explicaciones directas sobre lo sucedido. Visiblemente afectada, la cantante catalana expresó que “madre mía que lío el otro día, yo scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, la verdad, me hizo fatal lo ocurrido”.

La previa del evento estuvo cargada de tensión debido a medidas de seguridad poco frecuentes en el recinto. El periodista Pampito relató en el programa Puro Show que “había nervios antes de empezar el show, de hecho le mandé a la producción porque me llamó la atención, he ido a muchos recitales en el Movistar Arena y siempre ponen un vallado normal. Esta vez pusieron unas vallas de seguridad de maderas altas en el frente del estadio”. Esta disposición especial buscaba prevenir posibles incidentes antes del inicio de la función del cuatro de agosto de 2026.

Respecto a los motivos de este despliegue, el comunicador añadió que “yo supongo que tenían miedo a algún tipo de escrache, cosa que no ocurrió y se vivió todo divino, el público estaba feliz pero nunca se sabe”.

A pesar de la incertidumbre inicial y los debates en plataformas digitales sobre la responsabilidad de las figuras públicas en el uso de sus redes, el espectáculo se desarrolló en un clima festivo y sin inconvenientes. Los presentes destacaron la sinceridad de las disculpas, lo que permitió quebrar la tensión generada en los días previos al concierto.