El gesto de Tini Stoessel con Emilia Mernes tras intentar meterse con De Paul

La polémica sobre la relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un nuevo capítulo luego de que Pilar Smith presentara una presunta prueba sobre el acercamiento entre ambas. Sin embargo, Yanina Latorre desmintió de manera tajante esa posibilidad y cruzó a su colega en el entorno digital.

El desencuentro comenzó cuando Smith afirmó en el programa LAM que las artistas habrían dejado atrás sus diferencias. Como respaldo a sus dichos, la periodista difundió imágenes de la previa de un espectáculo de Stoessel en Colombia, espacio donde se escuchó una pieza musical de Mernes.

Para la comunicadora, la reproducción de ese tema musical constituía una señal directa de la reconciliación. Por tal motivo, subió el material a sus plataformas digitales con un mensaje dedicado a quienes cuestionaron sus datos: "En Colombia en el show de Tini Stoessel verán que sonó un tema de Emilia. Para los que me desmintieron".

La respuesta de Latorre no tardó en llegar. La conductora del ciclo SQP sostuvo que el uso de esa canción en el evento no implicaba un acercamiento personal y remarcó la distancia que mantendrían. En ese contexto, la comunicadora se dirigió a su par: "Pilar, arrobame. Yo te digo que están distanciadas y que no está invitada Emilia a la fiesta".

La referencia aludía al evento festivo que prepara Stoessel, además de darse tras haber descartado un acuerdo entre Alejandro Stoessel y la cantante. Sin intención de moderar la postura, Latorre agregó: "No seas cabeza dura Pilar, estas quedando como una nena caprichosa diciendo pavadas".

Frente a esos cuestionamientos, Smith defendió los datos presentados y rechazó la descalificación: "Dale Yanina, no es de cabeza dura. Es una info de una amiga de Tini que me lo asegura".

De este modo, el escenario sobre el estado actual del vínculo entre las dos artistas mantiene posturas opuestas. Mientras una de las partes asegura contar con testimonios del entorno cercano que respaldan la reconciliación, la otra sostiene que continúan distanciadas y que Mernes no figura en la lista de convocados para la próxima celebración.