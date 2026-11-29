El cruce mediático volvió a encender las alarmas del espectáculo con Luck Ra, Tuli Acosta y La Joaqui como protagonistas principales. En su paso por SQP, Martín Salwe adelantó un dato explosivo sobre el certamen gastronómico que promete desatar fuertes repercusiones en la televisión y las redes sociales.

El periodista anticipó el impacto de la noticia antes de contar qué ocurrió en las grabaciones del ciclo culinario. "Ojo con esto. Es un bombazo. Lo cambia todo, va a traer polémica", advirtió Salwe al aire mientras preparaba el terreno para revelar el reemplazo.

Luego confirmó el motivo de la ausencia del cantante en el programa y quién ocupó su lugar. "Luck Ra está en España, se fue de viaje, por lo que no estuvo en MasterChef Celebrity, y su reemplazo momentáneo es Tuli Acosta", explicó el panelista.

La noticia cobró mayor dimensión por el historial de rumores que rodea a los involucrados tras la ruptura de Luck Ra y La Joaqui. En ese contexto, Tuli Acosta había quedado en el centro de las versiones que la señalaban como la tercera en discordia.

La reacción en el piso no tardó en llegar y Yanina Latorre analizó la jugada con dureza. "La Joaqui tenía razón. Como le gusta a Luck Ra la polémica, después dice que no. Y a la producción de MasterChef les encanta el quilombo", disparó la conductora.

El episodio también trajo a la memoria un antecedente similar ocurrido en la edición pasada del reality. En aquel momento, cuando La Joaqui participaba del programa y debió ausentarse por un viaje, Luck Ra fue quien cubrió su puesto mientras ambos eran pareja.

Todo este revuelo se suma a otra novedad sentimental que rodea a la cantante urbana. En paralelo, trascendieron declaraciones de Tiago PZK sobre su deseo de formar una familia con La Joaqui y la posibilidad de tener un hijo juntos el próximo año.