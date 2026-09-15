El gesto de Wanda Nara que L-Gante tomó como una burla tras su allanamiento

La relación entre Wanda Nara y L-Gante, que finalizó hace tiempo, mantenía un vínculo de amistad según las palabras de la propia empresaria. Con la mirada puesta en el regreso de Masterchef Celebrity, la conductora intercedió ante la producción para incorporar al músico al elenco del programa de cocina. Sin embargo, las autoridades del canal resolvieron discontinuar la participación del artista debido a supuestos incumplimientos en sus compromisos.

La decisión de la emisora coincidió con la difusión de una nueva presentación judicial en contra del cantante por presuntas amenazas, una situación que agrava su panorama legal por registrar antecedentes previos. A pesar del despliegue de las cámaras y la cobertura sobre las diligencias policiales en la vivienda de L-Gante, la presentadora prefirió mantener una postura distante y no realizar declaraciones al respecto.

En lugar de intervenir en el debate mediático, la mediática volcó su actividad en las plataformas digitales para mostrar momentos cotidianos junto a su familia. En sus perfiles virtuales compartió un material donde intenta conseguir que su hijo Constantino pronuncie algunas frases en idioma inglés, un pedido ante el cual el joven se mostró reticente.

El comportamiento de la conductora responde a antecedentes del ciclo anterior, cuando atravesaba instancias judiciales con su expareja Mauro Icardi. En aquel período, las constantes disputas expuestas de manera pública generaron malestar en las autoridades de la empresa televisiva. Frente a ese escenario, la compañía le exigió reducir la exposición de sus conflictos personales bajo la advertencia de finalizar el vínculo laboral. Ante el próximo inicio de las grabaciones, la presentadora busca mantenerse alejada de cualquier hecho que pueda empañar su labor en la pantalla.