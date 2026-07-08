El gesto especial de Messi con sus compañeros tras la agónica victoria

La Selección Argentina logró avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026 después de un triunfo a último momento ante Egipto. Este resultado permitió que el conjunto nacional clasifique a los cuartos de final del torneo internacional. Tras la finalización del encuentro del lunes por la noche, el capitán del equipo decidió compartir su alegría mediante una publicación en sus plataformas digitales donde destacó el esfuerzo de sus pares.

Lionel Messi resaltó que el éxito se debe al compromiso colectivo y la perseverancia de cada integrante del plantel. El líder del grupo manifestó que "Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez… este grupo es INCREÍBLE!!! Vamos". Sus palabras reflejaron el orgullo de formar parte de lo que él define como "el mejor grupo de todos", valorando la garra demostrada durante los 90 minutos de juego.

El camino del equipo nacional continúa y el cuerpo técnico ya planifica el próximo desafío en la competencia. Argentina tendrá que medirse contra Suiza en la instancia eliminatoria para buscar un lugar en la siguiente ronda del certamen.