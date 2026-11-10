El gigante argentino al que iría Rodrigo De Paul si no regresa a Racing

El año 2026 entró en la recta final y la cercanía del mercado de pases puso en el centro de la escena a Rodrigo De Paul, Óscar Ruggeri y Daniel Arcucci. El mediocampista de 32 años lidera junto a Lionel Messi al Inter Miami, equipo que volvió a clasificar a los playoffs de la MLS. En el programa F90 de ESPN se debatió el impacto de los jugadores con pasado en Argentina y se valoró que el volante sería clave para varios equipos. El debate insinuó que Boca Juniors tendría prioridad por detrás de Racing.

En medio de la discusión sobre los futbolistas con recorrido internacional, Óscar Ruggeri afirmó “yo traigo a De Paul a River”. El exfutbolista explicó su postura ante la respuesta del resto del panel y agregó “¿Cada uno tiene que volver a su equipo? Lo dije porque se me ocurrió. Cero información. Lo traigo porque te habla y te maneja todo. River necesita un tipo ahí”. La intervención abrió el cruce sobre las reales posibilidades del mediocampista en el torneo local.

Daniel Arcucci interrumpió a Óscar Ruggeri para dar su visión de la situación y aclaró “Si no vuelve a Racing, que es donde debería volver, porque Racing necesita casi una refundación alrededor de un jugador, a River no vuelve. Pero hay otro club al que... De otro club se pondría la camiseta”. Ante los comentarios del panel sobre la frase “para comer caramelos”, en referencia a la cábala con Leandro Paredes en la Selección Argentina, el periodista confirmó la postura del futbolista.

El periodista deportivo insistió sobre el destino del mediocampista y expresó “Te digo, para mí tiene que volver a Racing. Tiene que ayudar a reconstruir a Racing y para mí va a volver a Racing. Ahora, si vuelve, no es a River. Es imposible”. Pese a las especulaciones en la televisión, el Motorcito no se pronunció sobre su presente pero el flojo año de la Academia y la proximidad de los fichajes alimentaron los rumores.

La ficha de Rodrigo De Paul pertenece a la franquicia estadounidense, ya que firmó contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2029 tras ser comprado al Atlético de Madrid por $15000000 de euros. La MLS introducirá una novedad en 2027 al ajustar su calendario al modelo europeo con el torneo intermedio Sprint Season. Cada equipo disputará 14 partidos y los ocho mejores avanzarán a la eliminación directa antes del torneo formal de agosto, esquema que abre la chance de cesiones temporales.

El mediocampista realizó las divisiones inferiores en Racing y debutó en Primera División el 10 de febrero de 2013 frente a Atlético de Rafaela por el Torneo Final. En esa etapa jugó como volante ofensivo, vistió la camiseta número 10 y le marcó goles a San Martín de San Juan, San Lorenzo y Tigre. Antes de su partida al Valencia de España en 2014 ya se había afianzado en la Primera del equipo de Avellaneda.

Su regreso a la Academia se concretó a préstamo en el primer semestre de 2016 para disputar la Copa Libertadores y convertir un tanto frente a Bolívar. En sus dos ciclos en el club de Avellaneda sumó 72 partidos, 7 goles y 7 asistencias. Su breve retorno marcó el paso previo a la consolidación definitiva en el fútbol del viejo continente, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

El paso de Rodrigo De Paul por Valencia registró 44 partidos oficiales y 2 goles. En 2016 fue transferido al Udinese de Italia, entidad en la que jugó cinco temporadas y alcanzó 184 partidos con 34 goles. En julio de 2021, tras ganar la Copa América con la selección argentina, pasó al Atlético de Madrid. Bajo la dirección técnica de Diego Simeone completó 187 partidos antes de irse al Inter Miami en 2025. Con el seleccionado argentino ganó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.