El Gimnasio Buchert volvió a dejar en alto el nombre de San Juan. Una delegación integrada por 52 gimnastas participó en un importante torneo regional de gimnasia artística disputado en Mendoza y logró una destacada cosecha de resultados: 11 podios por equipos y nueve primeros puestos individuales.

La profesora Victoria Buchert habló con DIARIO HUARPE sobre la competencia que se desarrolló en el Club Corpo Libero, en Guaymallén, Mendoza, y destacó el rendimiento de sus alumnas y el esfuerzo realizado durante toda la temporada para llegar en óptimas condiciones a la competencia. "Los resultados fueron muy buenos y las chicas hicieron un gran torneo", señaló.

Las representantes sanjuaninas tuvieron entre 6 y 15 años y compitieron en distintos niveles y categorías. Para muchas de ellas, además de la búsqueda de resultados, el torneo significó una oportunidad para medir su evolución frente a gimnastas de otras provincias.

Según explicó Buchert, este tipo de competencias son fundamentales porque permiten evaluar el trabajo realizado durante todo el año y conocer el nivel deportivo de cada delegación. Además, resaltó que la gimnasia artística ha experimentado un importante crecimiento en San Juan durante los últimos años.

La emoción de las protagonistas

El Gimnasio Buchert tiene sedes en Rawson y Rivadavia. FOTO: DIARIO HUARPE

Entre las destacadas estuvo Candela, de 15 años, quien obtuvo el primer puesto en la competencia individual durante su debut en este tipo de torneos. "Quedé primera. Es la primera vez que participaba y sentí mucha emoción. No estaba tan nerviosa, pero fue una linda experiencia", contó.

Otra de las participantes fue Martina, de 13 años, quien logró un cuarto puesto en Nivel 1 compitiendo en cuatro aparatos. "Ya había participado el año pasado y me encanta competir con chicas de otras provincias", expresó.

También sobresalió Julieta, de apenas 9 años, quien consiguió el segundo puesto en Nivel 4. "Me fue bien, terminé segunda. Me gusta mucho viajar y participar porque también conozco gente de otras provincias", relató con una sonrisa.

Lo que viene para las sanjuaninas

El certamen disputado en Mendoza fue el primero de los regionales previstos para este año. Ahora las gimnastas continuarán con su preparación para nuevas competencias regionales y para los campeonatos nacionales que se desarrollarán en las provincias de La Pampa y Santa Fe.

Con esfuerzo, dedicación y pasión por el deporte, las jóvenes sanjuaninas siguen demostrando que la gimnasia artística provincial atraviesa uno de sus mejores momentos y continúa creciendo a nivel regional y nacional.