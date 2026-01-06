San Juan volverá a ponerse en modo ciclismo a comienzos de 2026. Del 9 al 11 de enero se disputará la vigésima cuarta edición del Giro del Sol, una de las competencias más tradicionales del calendario sanjuanino de Ruta, que llegará luego de la Clásica Doble Difunta Correa y funcionará como antesala deportiva de la Vuelta a San Juan.

La prueba, organizada por la Fundación Progreso con el aval de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y la Unión Ciclista de la República Argentina, se desarrollará a lo largo de tres días y contará con cuatro etapas que recorrerán distintos puntos de la provincia, combinando tramos llanos, sectores de montaña y una contrarreloj individual.

El Giro del Sol dará continuidad a la temporada rutera en San Juan, en un calendario que cada verano vuelve a posicionar a la provincia como referencia nacional del ciclismo. En ese contexto, la competencia sirve como punto de medición para equipos y corredores que buscan ritmo, resultados y confianza de cara a los compromisos mayores que llegarán semanas después.

La primera etapa se disputará el viernes 9 de enero, con salida y llegada en el Complejo Parque Norte. Serán 125,100 kilómetros con circuitos urbanos y pasos por Albardón, Angaco y San Martín, donde aparecerán las primeras metas sprint bonificadas y pasadas especiales. Desde el inicio, la carrera exigirá concentración y trabajo colectivo, con un trazado que suele generar cortes y movimientos tácticos.

El sábado 10 llegará la etapa más extensa y exigente del Giro. Con salida en Chimbas y paso por Ullum, el pelotón afrontará 152,800 kilómetros que incluirán los ascensos al Dique de Ullum y al Dique Punta Negra. Las metas de montaña y los cambios de terreno pondrán a prueba la resistencia de los ciclistas y comenzarán a marcar diferencias en la clasificación general.

Ese mismo día se correrá la tercera etapa, una contrarreloj individual de 9,300 kilómetros en Ullum. Desde la Municipalidad departamental hasta el Complejo Palmar del Lago, cada corredor deberá enfrentarse al reloj en soledad, sin la protección del pelotón. Este tipo de pruebas suele ser determinante, ya que premia la potencia, la regularidad y la capacidad de sostener el esfuerzo.

El cierre será el domingo 11 de enero con la cuarta etapa, que unirá Pocito, Caucete y nuevamente Pocito. Serán 147,600 kilómetros con metas sprint, una meta de montaña y un circuito final con varias vueltas, ideal para una definición intensa. La combinación de tramos ruteros y urbanos mantendrá la competencia abierta hasta los últimos kilómetros.

Más allá de lo deportivo, el Giro del Sol es una postal clásica del verano sanjuanino. Rutas, diques y calles de distintos departamentos volverán a llenarse de vecinos, familias y aficionados que acompañan la caravana multicolor, en una provincia donde el ciclismo es parte de la identidad y la cultura popular.

Ubicado estratégicamente dentro del calendario sanjuanino de Ruta, el Giro del Sol llega después de la Doble Difunta Correa y se proyecta como el último gran ensayo antes de la Vuelta a San Juan. Para equipos y ciclistas, será una oportunidad clave para ajustar piernas y estrategias; para el público, una nueva invitación a vivir de cerca la pasión por el ciclismo que distingue a San Juan.

Dato

Este martes 6 está prevista la conferencia de prensa en la que se presentará oficialmente la XXIV edición del Giro del Sol.