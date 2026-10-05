El glaciar Perito Moreno registró una pérdida de 1,46 kilómetros cuadrados de superficie entre el 19 de noviembre de 2025 y el 4 de junio de 2026. La cifra surge de un monitoreo científico conjunto entre el centro de interpretación Glaciarium y la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, confirmando un retroceso acelerado que encendió las alarmas entre los glaciólogos y especialistas de la región.

En declaraciones al medio Ahora Calafate, Pedro Skvarca —director científico de Glaciarium y referente en el estudio de glaciares patagónicos— detalló que las transformaciones más notorias del cuerpo de hielo comenzaron en mayo de 2018.

Desde aquella fecha hasta la actualidad, la masa helada acumula una retracción total de 3,27 kilómetros cuadrados de superficie. Lo alarmante es que el 44% de esa pérdida total (los 1,46 km² recientemente constatados) se concentró en apenas 197 días. "Es mucho", sintetizó el investigador.

El seguimiento de esta evolución se lleva adelante mediante vehículos aéreos no tripulados (VANT) en el marco de un proyecto conjunto iniciado en mayo de 2025. Los relevamientos aéreos detallan que durante la temporada estival 2025/2026 el glaciar perdió 0,81 km², a los que se sumaron otros 0,65 km² acumulados a lo largo del otoño en los vuelos realizados entre el 20 de marzo y el 4 de junio de 2026.

Los expertos aclararon que estas mediciones refieren estrictamente a pérdida de superficie plana (área) obtenida mediante la comparación de fotomosaicos aéreos, por lo que no deben interpretarse como un cálculo directo de pérdida de masa o volumen tridimensional (kilómetros cúbicos).

Esta retracción alteró de manera drástica la fisonomía y la distancia entre la pared frontal del glaciar y la costa de la Península de Magallanes, sector donde se emplazan las tradicionales pasarelas y miradores turísticos.

Mientras que el 24 de febrero de 2026 la brecha de separación era de aproximadamente 420 metros en el punto de medición, para los primeros días de junio esa distancia se expandió hasta alcanzar los 910 metros.

Si bien la línea de ruptura no es uniforme debido a la geometría irregular del frente, la diferencia evidencia un distanciamiento notorio respecto al punto de contención histórico.

En el marco de estos estudios, el 19 de marzo de 2026 Skvarca encabezó una expedición para medir las profundidades del lecho lacustre frente a la masa de hielo, navegando entre el Canal de los Témpanos y el Brazo Rico con una ecosonda montada sobre un bote semirrígido y la asistencia de personal de Parques Nacionales.

Se trató de un hecho inédito para la glaciología moderna: debieron transcurrir 125 años para que una embarcación pudiera volver a surcar todo el frente liberado del glaciar, emulando la travesía realizada a inicios del siglo XX por el explorador británico Hesketh Prichard a bordo de una nave perteneciente a Francisco Pascasio Moreno.

Las lecturas batimétricas obtenidas en el Canal de los Témpanos arrojaron profundidades que varían entre los 110 y 180 metros, mientras que en el sector del Brazo Rico el lecho lacustre se presentó menos profundo, rondando entre los 70 y 100 metros.

Las mediciones preliminares confirmaron que la marcada pendiente que se divisa desde las pasarelas terrestres continúa por debajo de la superficie del agua. Los datos resultan clave para los científicos, quienes buscan identificar irregularidades, crestas o elevaciones en el fondo que puedan servir como punto de apoyo y alterar la dinámica de desprendimientos del frente.

Pese a la contundencia de las cifras, Skvarca remarcó que busca no dramatizar el fenómeno, aunque reconoció que se trata de un "proceso irreversible".

De acuerdo al informe técnico de Glaciarium, el fenómeno responde a la combinación simultánea de múltiples factores: el paulatino desmonte de las morenas subacuáticas que actuaban como freno del frente, el incremento de las temperaturas promedio (con picos marcados durante los últimos veranos), la aceleración del flujo del hielo y un severo adelgazamiento de la masa glaciar.

Actualmente, el equipo de investigación cuenta con 22 fotomosaicos capturados con drones. La meta prioritaria para las próximas etapas del proyecto consistirá en georreferenciar con precisión centimétrica cada una de las imágenes mediante puntos de control terrestre y tecnología de posicionamiento satelital.

Este avance técnico permitirá generar modelos digitales de elevación para estudiar no solo los cambios en la planta del frente, sino también la variación tridimensional del volumen de la superficie del hielo.