A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario riojano agradeció la vocación de servicio de los funcionarios y brigadistas sanjuaninos y nacionales que se preparaban para volar de urgencia hacia el departamento Chilecito para colaborar en el combate del fuego.

El foco ígneo en las sierras de Guanchín, que ya consumió cerca de 900 hectáreas a más de 2.800 metros de altura, requería el apoyo aéreo inmediato de la aeronave Bell 412 que se encontraba realizando ejercicios de adiestramiento en Valle Fértil.

"Entregaron su vida en el cumplimiento del deber"

En su publicación en X (ex Twitter) y Facebook, Quintela expresó el pesar de toda la comunidad riojana por el luctuoso hecho que conmovió al país:

"Con enorme tristeza y profundo dolor recibimos la noticia del trágico accidente de helicóptero ocurrido en la provincia de San Juan, en el que lamentablemente perdieron la vida siete personas. Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad, mientras se dirigían a nuestra provincia para brindarnos su ayuda y combatir los incendios en Chilecito", manifestó el Gobernador.

En el mismo posteo, el mandatario envió un mensaje de condolencias a las familias de las siete víctimas fatales: el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Un mensaje especial para uno de los brigadistas

Dentro de su publicación, Quintela dedicó unas palabras particulares para Andrés Bosch, coordinador de la Agencia Federal de Emergencias que comandaba el módulo aéreo de adiestramiento y con quien había compartido operativos anteriores en territorio riojano:

"Acompañamos a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo y a todo el pueblo sanjuanino en este momento de inmenso dolor, poniéndonos a entera disposición para lo que necesiten, muy especialmente de la familia de Andrés, a quien tuve la oportunidad de conocer trabajando en momentos muy difíciles para nuestra provincia, compartiendo siempre el enorme compromiso del deber público", concluyó.

El pronunciamiento del Gobierno riojano ratifica la dimensión regional de la misión que desempeñaba la tripulación, uniendo a San Juan y La Rioja en un mismo sentimiento de luto institucional.

