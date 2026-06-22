El gobierno de La Rioja volvió a quedar en el centro de la discusión pública tras una medida adoptada por el gobernador Ricardo Quintela con motivo del encuentro que la Selección argentina disputó frente a Austria por la fase de grupos del Mundial 2026. A través de una disposición oficial, la administración provincial suspendió temporalmente las actividades en organismos estatales para permitir que los empleados públicos pudieran seguir el partido.

La decisión estableció un cese de tareas entre las 15 y las 18 horas de este domingo, franja horaria que coincidió con la previa, el desarrollo y el análisis posterior del encuentro mundialista. Desde el Ejecutivo provincial argumentaron que la medida buscó favorecer la participación y el acompañamiento popular a la Selección nacional en una competencia de gran relevancia para el país.

No es la primera vez que Quintela adopta una determinación de estas características. Durante competencias deportivas anteriores y eventos de fuerte impacto social, la provincia ya había dispuesto medidas similares para permitir que trabajadores estatales siguieran las presentaciones del equipo argentino. Esta nueva decisión volvió a instalar el debate sobre los límites entre la gestión pública y los acontecimientos deportivos.

La resolución alcanzó a organismos de la administración central y distintas dependencias provinciales, aunque se aclaró que continuaron funcionando normalmente los servicios considerados esenciales, especialmente aquellos vinculados a salud, seguridad y asistencia pública, que mantuvieron guardias y atención permanente.

La medida generó opiniones divididas. Mientras algunos sectores destacaron la posibilidad de compartir un evento que moviliza a millones de argentinos, otros cuestionaron la interrupción de actividades estatales y señalaron que podría afectar la atención al público y la prestación de determinados servicios administrativos.

El encuentro entre Argentina y Austria despertó una enorme expectativa en todo el país, ya que la Selección busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado dirigido por Lionel Scaloni llegó al compromiso tras haber derrotado a Argelia en su debut.