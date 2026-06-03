El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles en Casa de Gobierno la entrega de audífonos y anteojos a más de 100 sanjuaninos de distintos departamentos, en una iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de personas con dificultades auditivas y visuales.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y otras autoridades provinciales. En total, se entregaron 76 audífonos a 42 beneficiarios (entre ellos 40 adultos y 2 niños) y 75 anteojos a 60 personas a través del programa “Te Veo Bien”.

La inversión total superó los 48 millones de pesos, de los cuales más de 44 millones fueron destinados a la adquisición de audífonos, mientras que más de 4 millones correspondieron a la entrega de anteojos.

En su discurso, Orrego destacó la importancia de este tipo de políticas públicas centradas en las personas. “El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano prioriza a la familia como núcleo social y busca estar cerca de la gente a través de programas como San Juan Cerca”, afirmó, al tiempo que remarcó la necesidad de un Estado ágil y presente.

El gobernador también subrayó que estas acciones concretas permiten resolver problemas cotidianos y mejorar la vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan, y agradeció el trabajo de su equipo.

Los audífonos entregados representan una herramienta fundamental para quienes presentan dificultades auditivas, ya que les permiten recuperar la comunicación, desenvolverse con mayor independencia y fortalecer su integración social, educativa y laboral.

En tanto, los anteojos distribuidos a través del programa “Te Veo Bien” apuntan a mejorar el rendimiento escolar, laboral y cotidiano de niños, adolescentes y adultos, brindando mayores oportunidades de desarrollo.

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano destacaron que estas iniciativas forman parte de una política sostenida de acompañamiento a las familias sanjuaninas, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades y promover una inclusión efectiva.

La entrega reafirma el compromiso del Gobierno provincial de continuar implementando programas que den respuestas concretas a las necesidades de la población, entendiendo que el acceso a estos elementos puede significar un cambio sustancial en la vida diaria de los beneficiarios.