El gobernador Orrego inauguró el nuevo CAPS del barrio Bubica como polo sanitario

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este lunes la inauguración de las obras de ampliación y modernización del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Bubica, en el departamento Rawson. La intervención transformó una pequeña estructura de 60 metros cuadrados en un moderno edificio de más de 300 metros cuadrados, diseñado para dar respuesta a la creciente demanda sanitaria del sector. Según destacó el mandatario, esta obra representa el centro número 22 puesto a nuevo bajo su gestión, consolidando una política de descentralización de los servicios de salud.

Durante el acto, Orrego enfatizó el salto cualitativo que significa esta obra para la comunidad.

“Ha dejado de ser un centro de atención primaria para pasar a ser un polo sanitario importante para la provincia de San Juan”, afirmó el gobernador a DIARIO HUARPE, destacando que el centro tiene una “enorme influencia” donde cerca de 20.000 personas podrán aprovechar las nuevas prestaciones.

(Foto DIARIO HUARPE)

Entre las especialidades incorporadas se encuentran Rayos X, Medicina Familiar, Laboratorio, Farmacia, Traumatología y Cardiología, prestaciones que evitarán que los vecinos deban trasladarse a los hospitales centrales.

Más servicios y mayor cercanía

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, detalló el impacto operativo que tendrá esta remodelación en el día a día de los pacientes. Una de las novedades más importantes es la incorporación de radiología digital, un servicio con el que antes no se contaba en el barrio. Además, para sostener la nueva complejidad del polo sanitario, se incrementó la planta de trabajadores:

“Es un CAPS que tenía nueve colaboradores personas de personal de salud. Hoy lo estamos llevando a 22”, precisó el funcionario.

Dobladez subrayó que la infraestructura es solo el soporte de un objetivo mayor vinculado a la accesibilidad. “Yo siempre digo, los ladrillos son necesarios, pero lo más importante de acá es la suma de servicios”, sentenció el ministro.

Asimismo, informó que el centro ampliará sus horarios de atención hasta las 18:00 horas, incluyendo la apertura los días sábados, facilitando el acceso a quienes no pueden asistir durante la mañana.

Descentralización como política de Estado

La inauguración del CAPS de barrio Bubica se inscribe en un plan estratégico que busca fortalecer la red de atención primaria en toda la provincia. En este sentido, el gobernador Orrego remarcó: “la salud es transversal para el bienestar de todos los sanjuaninos” y aseguró que mediante estas acciones se logran “resultados significativos a cada una de las familias sanjuaninas”.

Por su parte, el ministro Dobladez recordó que el programa de trabajo se viene cumpliendo “a rajatabla” desde el inicio de la gestión. Actualmente, la provincia cuenta con 13 centros de salud en obra y otros dos en etapa de planificación, además de avances en los hospitales de Angaco y Calingasta.

El objetivo final, según el funcionario, es cumplir con el pedido permanente del ejecutivo de “sumar servicios y sumar cercanía con los servicios” para evitar que la población deba movilizarse largas distancias en búsqueda de atención médica.