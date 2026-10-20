El gobernador Marcelo Orrego recibió este martes en Casa de Gobierno a integrantes de la Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines, que llegaron a San Juan tras consagrarse subcampeones en los World Skate Games Paraguay 2026. También participaron jugadores del seleccionado Sub 19, Luciana Agudo en representación de Las Águilas y los cuerpos técnicos de los distintos planteles.

De izquierda a derecha, Exequiel Mena, Luciana Agudo y Lucas Orodñez de las selecciones argentinas de hockey. (Foto DIARIO HUARPE)

Del encuentro participaron el presidente de la Asociación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y otras autoridades deportivas provinciales. La reunión sirvió para reconocer el esfuerzo de los deportistas y agradecer el apoyo recibido para competir en Paraguay.

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Tras la recepción, Agudo, capitana del seleccionado femenino, Lucas Ordoñez, capitán del equipo senior masculino, y Exequiel Mena dialogaron con DIARIO HUARPE sobre el balance del Mundial y la necesidad de impulsar el hockey sobre patines.

Agudo destacó el recorrido de Las Águilas, que llegaron a la final frente a España y obtuvieron el subcampeonato.

“El Mundial fuimos de menos a más, llegamos a una final jugando muy bien”, expresó.

Aunque reconoció que el objetivo era quedarse con el título, valoró el resultado y manifestó su intención de continuar compitiendo para llegar al próximo Mundial, dentro de dos años.

El pedido de mayor apoyo para el hockey

Ordoñez explicó que la visita también tuvo como objetivo agradecer el respaldo recibido para viajar a Paraguay. Sin embargo, remarcó que el acompañamiento debe extenderse a otras provincias.

“Representamos a Argentina, no a San Juan”, sostuvo el capitán del seleccionado senior, quien insistió en que el hockey sobre patines necesita crecer y tener mayor reconocimiento en todo el país.

El jugador también señaló el contraste entre el público que acompaña habitualmente al deporte en San Juan y la concurrencia que encontraron durante el Mundial. Según describió, en Paraguay hubo escasa presencia de espectadores, salvo familiares y argentinos que viajaron para alentar a los equipos.

La repercusión del hockey y el respaldo provincial

Mena agradeció el recibimiento y valoró el apoyo del Gobierno provincial para que los seleccionados pudieran competir. Además, destacó la repercusión de las declaraciones del periodista Gonzalo Bonadeo en defensa de la disciplina.

“Es muy lindo escuchar a un periodista de su calibre hablar de nosotros, hablar del hockey sobre patines en general, defendiéndolo”, señaló, con la expectativa de que esa visibilidad ayude a que el deporte siga creciendo.

El jugador también destacó el acompañamiento del gobernador y de la Secretaría de Deportes para sostener la presencia argentina en las principales competencias.

El regreso dejó un balance deportivo marcado por la final alcanzada por Las Águilas y el subcampeonato masculino, junto con un pedido compartido por los jugadores: mayor difusión y apoyo para el hockey sobre patines en todo el país.