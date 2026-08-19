El Gobierno acordó con el Norte Grande un nuevo esquema de subsidios energéticos

El Gobierno nacional alcanzó este martes un acuerdo con las provincias del Norte Grande para avanzar en una solución que contemple las particularidades de las zonas cálidas y muy cálidas del país. La propuesta fue consensuada durante una reunión de la Mesa de Diálogo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco, Jujuy y Corrientes.

El acuerdo se produjo en menos de una semana desde que los mandatarios provinciales plantearon la necesidad de contemplar las mayores necesidades de consumo eléctrico que enfrentan las familias del Norte durante los meses de altas temperaturas. A partir de ese planteo, el Gobierno nacional convocó a las provincias, escuchó sus propuestas y trabajó junto a los gobernadores y sus equipos técnicos para alcanzar una solución concreta.

"Un reclamo histórico"

Tras la reunión, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el acuerdo alcanzado: "En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible".

Al finalizar el encuentro, Santilli destacó la rapidez con la que se logró avanzar: "En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución. Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente".

¿Qué pasará con San Juan?

San Juan no integra la Región del Norte Grande, que está conformada por diez provincias del norte argentino. Sin embargo, la provincia ha sido un actor clave en el reclamo por una tarifa eléctrica diferencial y ha logrado ser incluida en el esquema de subsidios para zonas cálidas.

En enero de 2026, la Secretaría de Energía de la Nación incluyó a San Juan dentro de la categoría “Zona Cálida” para subsidios eléctricos, con un Consumo Base Subsidiado de 370 kWh mensuales durante los meses de verano. Sin embargo, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) presentó un reclamo formal para que San Juan sea reclasificada como “Zona Muy Cálida”, lo que elevaría el tope subsidiado a 550 kWh por mes.

Por ahora, no hay confirmación oficial de que San Juan esté incluida en el nuevo acuerdo alcanzado con el Norte Grande. La iniciativa apunta a reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, especialmente durante los meses de verano. El Gobierno nacional y las provincias acordaron continuar trabajando junto a sus equipos técnicos para avanzar en la implementación del nuevo esquema.