El Gobierno amplía el presupuesto 2019 en $ 684.100 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno nacional amplió en $ 684.100 millones el presupuesto nacional para este año, de los cuales 326.100 millones son por incremento de recursos y 358.000 millones por gasto primario, de acuerdo al decreto 740/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial.



La mayor parte de ese incremento se destina a intereses y comisiones de la deuda pública, casi 307.000 millones de pesos, "debido al efecto del tipo de cambio y una mayor tasa de interés en pesos respecto a lo presupuestado", según fuentes del Ministerio de Hacienda.



Del resto, las principales ampliaciones presupuestarias corresponden a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con $ 173.073.800.001, para la atención de las ex cajas provinciales, asignaciones familiares, pensiones de ex combatientes, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas, transferencias y contribuciones a la seguridad social y organismos descentralizados.



Para el Ministerio de Transporte, el presupuesto se incremento en $ 137.257.925.009 para coordinación de políticas de transporte vial, infraestructura de obras de transporte, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la mejora integral del ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata, la Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo, el fortalecimiento de la Red Autopistas Federales, la construcción de rutas nuevas y obras de pavimentación.



Por su parte, el Tesoro Nacional recibirá recursos extras por $ 114.942.957.509; y el Ministerio del Interior por $ 95.000 millones para atender gastos.



En tanto la Secretaría de Energía tendrá $ 80.000 millones extras para transferir a la Companía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) .



El Ministerio de Salud y Desarrollo Social recibirá una partida de $ 54.314.000.000 para sus programas Apoyo al Empleo y Proyectos Productivos Comunitarios; y la Agencia Nacional de Discapacidad, $ 12.944.239.280.



También se definieron incrementos presupuestarios para el Ministerio de Seguridad, de $ 8.611.209.763, para Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina; el Ministerio de Defensa, de $ 4.900.827.338, para el Estado Mayor General del Ejército, y el Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares.



Otros organismos con aumentos de partidas son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , por $ 4.100 millones; el Poder Judicial de la Nación, por $ 3.649.673.304, para actividades centrales, pericias judiciales, la Justicia Federal, la de Casación y la Ordinaria de la ciudad de Buenos Aires, y para interceptación y captación de las Comunicaciones.



Del mismo modo recibirán fondos extras el Ministerio Público, por $ 3.422.761.966, para el ejercicio de la acción pública y la defensa de la legalidad, y la representación, defensa y curatela pública oficial; la Superintendencia de Seguros de la Nación, por $ 3.100 millones; el Ente Nacional de Comunicaciones, por $ 2.804.622.669; y el Instituto Nacional de Promoción Turística, por $ 2.354.752.192.



El Poder Legislativo Nacional recibirán $ 1.467.650.000 para sus programas Formación y Sanción de Leyes Nacionales, Asistencia Bibliográfica, Impresiones y Publicaciones Parlamentarias, Defensa de los Derechos de los Ciudadanos, Protección de los Derechos del Interno Penitenciario, Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y el Ministerio de Justicia, $ 110 millones para el Servicio Penitenciario Federal.