El gobierno anticipó que tiene previsto revisar la operación de los micros de doble piso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Transporte Mario Meoni anticipó hoy que el gobierno tiene previsto “revisar” la operatoria de los ómnibus de doble piso, ante la seguidilla de accidentes registrados con unidades de este tipo, y ejemplificó que así como hay aviones con características que hacen que no sean seguros para volar, también hay micros que no pueden circular.



“Estamos revisando el tema de los ómnibus de doble piso, porque consideramos que muchos accidentes o muchas situaciones críticas, que no siempre son accidentes, sino que son el resultado de deficiencias tecnológicas o de diseño y las vamos a revisar y probablemente entremos en una etapa en la reconversión de este tipo de unidades”, sostuvo el funcionario.



Aclaró que “por supuesto, como en todas estas cuestiones, hay biblioteca a favor y en contra, pero creemos que de la misma manera que se ha podido determinar que una cierta tipología de aviones no puede volar por cuestiones de seguridad, también hay unidades que tienen debilidades desde el punto de vista de su diseño, por lo que estamos trabajando para que haya una nueva reglamentación y podamos modificarlo”.



La idea de revisar la operatoria de los micros de doble piso, en rutas, surgió a partir de dos accidentes ocurridos recientemente sobre la autovía 2.



Uno sucedió el pasado 28 de noviembre, cuando un ómnibus que trasladaba a egresados de una escuela de Benavídez, volcó en el km 141, cerca de Lezama, y perecieron dos niñas de 11 y 12 años.



El segundo sucedió casi un mes después, el 27 de diciembre, cuando otro micro de doble piso se despistó en la misma ruta, volcó en inmediaciones de Vivoratá y más de la mitad de sus 56 ocupantes resultaron heridos.



Meoni formuló estos conceptos al encabezar esta tarde en la Terminal de Ómnibus de Retiro, el acto en el cual se incorporaron 20 vehículos recuperados a la flota de la Comisión Nacional de Transporte, con los cuales aumentarán los procedimientos de controles y fiscalizaciones en todo el país.



Estos móviles se sumarán a la flota de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con los que se podrán realizar 1200 controles más por día y alcanzar 69.500 fiscalizaciones durante el operativo “Disfrutá Viajar”, puesto en marcha por el gobierno para reforzar la seguridad vial en el verano.



Para Meoni, “es imprescindible seguir en este camino” y espera “en los próximos meses dotar de mayor equipamiento a la CNRT, mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores y fiscalizar mucho más. Hay una fuerte determinación del Gobierno, a pedido del presidente Alberto Fernández, de que trabajemos para cuidar la vida de todos los argentinos a lo largo de todo el país, y esta es una manera de hacerlo”.



La flota de 20 vehículos está compuesta por camionetas Ford Ranger, Peugeot Partner y Citroën Berlingo, facilitarán el traslado de agentes y el armado de puntos de control en los distintos operativos que se desarrollan en todo el país.