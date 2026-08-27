El Gobierno bonaerense lanzó un millonario plan de prevención para hacer frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante los próximos meses. La estrategia contempla una inversión acumulada superior a los $2,3 billones y busca reducir el impacto de eventuales lluvias intensas e inundaciones durante la primavera y el comienzo del verano.

La decisión fue tomada luego de estudios científicos que advierten un 90% de probabilidades de que se desarrolle un fenómeno de El Niño de intensidad severa hacia el final de la primavera y el inicio del verano.

El operativo combina obras de infraestructura, monitoreo meteorológico, sistemas de alerta temprana y recursos destinados a la atención de posibles emergencias.

Obras para evitar inundaciones

Uno de los principales ejes del plan está puesto en la infraestructura hidráulica. La provincia acelerará obras coordinadas con los municipios y pondrá en marcha un programa intensivo de destronque y dragado en las islas del Delta del Paraná.

El objetivo es mejorar el escurrimiento del agua y reducir las posibilidades de anegamientos ante precipitaciones extraordinarias.

Además, se realizará un monitoreo semanal de los niveles de los ríos y las cuencas. También se distribuirán pluviómetros y se incorporará un visor provincial que permitirá consultar en tiempo real información de las estaciones meteorológicas.

Un operativo con helicópteros, barcos y drones

El dispositivo también contempla un importante despliegue de recursos para responder ante posibles emergencias.

La provincia conformará un comando unificado que contará con 11 helicópteros para realizar evacuaciones, 427 embarcaciones destinadas a rescates acuáticos y 543 vehículos terrestres.

A esto se sumará una flota propia de drones para realizar relevamientos, especialmente en zonas rurales que puedan quedar afectadas por las lluvias y las inundaciones.

Qué pasará con el campo

El sector agropecuario también forma parte de la estrategia de prevención. Las autoridades brindarán acompañamiento e instrucciones específicas a los productores para adaptar las actividades ante un posible escenario de exceso hídrico.

Entre las recomendaciones se encuentra el adelantamiento de determinadas siembras y modificaciones en el manejo ganadero para reducir los riesgos derivados de las lluvias abundantes y los anegamientos.

La situación genera especial atención en las zonas productivas bonaerenses, donde un exceso de agua puede afectar tanto los cultivos como la actividad ganadera.

Reclamo de fondos al Gobierno nacional

En paralelo al anuncio del plan, la administración bonaerense reclamó al Gobierno nacional la restitución de recursos que considera necesarios para sostener las obras de infraestructura.

Según planteó el gobernador Axel Kicillof, la provincia reclama $293.000 millones correspondientes al Fondo Hídrico y otros $2,1 billones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El mandatario sostuvo que esos fondos son necesarios para realizar obras y afrontar situaciones de emergencia vinculadas con fenómenos climáticos extremos.

Mesa interministerial

Para coordinar las acciones en los 135 municipios bonaerenses se conformó una Mesa Interministerial integrada por distintas áreas del Gobierno provincial.

Participan los ministerios de Gobierno, Ambiente, Infraestructura y Servicios Públicos, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Hábitat y Desarrollo Urbano, Salud y Economía.

También intervienen organismos como la Autoridad del Agua, la Dirección de Vialidad y Aguas Bonaerenses, entre otras dependencias.

El objetivo es anticiparse al posible impacto de un período de lluvias intensas y contar con una estructura preparada para responder ante inundaciones, evacuaciones y otras situaciones derivadas del fenómeno climático.