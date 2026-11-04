El Gobierno nacional confirmó este martes 3 de noviembre que realizará dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Las transmisiones permitirán seguir dos de los momentos más importantes de la agenda del pontífice: su encuentro institucional con el presidente Javier Milei y una misa multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires.

La primera cadena nacional se realizará el domingo 8 de noviembre, a partir de las 19, desde el Palacio Libertad, donde el jefe de Estado y el Santo Padre pronunciarán sus respectivos discursos ante representantes de distintos sectores de la sociedad argentina.

El encuentro contará con la participación de gobernadores, diputados, senadores, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, representantes de la sociedad civil y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde la Casa Rosada explicaron que la decisión de transmitir esta actividad responde a su importancia institucional.

La segunda cadena nacional tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, desde las 11.30, cuando León XIV encabece una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La celebración contará con la presencia de Milei y se espera una importante concurrencia de fieles.

Debido a la magnitud del evento, las autoridades trabajan en un operativo especial de seguridad y organización de los accesos. Incluso, evalúan permitir el ingreso del público desde la medianoche para facilitar la llegada de los asistentes.

Qué pasará con el resto de las actividades del Papa

Desde el Ejecutivo aclararon que las demás actividades del pontífice también tendrán cobertura audiovisual oficial, aunque no serán transmitidas por cadena nacional.

De esta manera, los medios de comunicación podrán acceder a las imágenes de los encuentros religiosos e institucionales que integran la agenda papal.

Entre las actividades previstas se encuentra una reunión con representantes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas, programada para el lunes 9 de noviembre, a las 17.20, en el Palacio San Martín.

Por su parte, Javier Milei participará de la recepción del Santo Padre en Aeroparque, de las actividades protocolares en la Casa Rosada y de la despedida oficial en Ezeiza, prevista para el miércoles 11 de noviembre.

En Córdoba, donde el Papa desarrollará actividades el martes 10, la comitiva oficial del Gobierno estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, representará al Ejecutivo durante las actividades programadas en Luján.

Preparativos y operativos especiales por la visita papal

En paralelo, representantes del Vaticano y funcionarios nacionales continúan recorriendo los lugares donde se desarrollarán las principales actividades para coordinar los dispositivos de seguridad, comunicación y traslado.

El Gobierno también anunció un esquema especial de transporte público durante la visita. Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronogramas de días hábiles desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, mientras que distintas líneas ferroviarias tendrán servicios especiales y refuerzos.

Asimismo, se entregaron 24.000 tarjetas SUBE a la Conferencia Episcopal Argentina para facilitar el traslado gratuito de voluntarios durante las jornadas vinculadas con la visita.

La llegada de León XIV genera una gran expectativa entre los fieles de todo el país, incluidos miles de sanjuaninos que se preparan para viajar a Córdoba y participar de las celebraciones religiosas previstas para el martes 10 de noviembre.