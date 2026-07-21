El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo suplemento salarial destinado al personal en actividad de las Fuerzas Armadas que posea títulos de educación superior relacionados con las funciones que desempeña. La medida quedó establecida mediante el Decreto 610/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modifica la reglamentación de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

La iniciativa forma parte de la actualización del régimen de remuneraciones impulsada por el Poder Ejecutivo y amplía el reconocimiento económico a los efectivos que acrediten formación académica considerada de interés para el servicio.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

Qué militares podrán acceder al beneficio

La normativa establece que serán los jefes de los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea quienes definirán qué títulos de educación superior tendrán derecho al suplemento.

Cada fuerza evaluará cuáles son las carreras que mantienen una relación directa con las tareas desempeñadas por su personal y determinará qué estudios serán compatibles con el cobro del adicional.

No será acumulable y no tendrá efecto retroactivo

El decreto también aclara que quienes posean más de un título de educación superior no podrán percibir varios suplementos al mismo tiempo. En esos casos, únicamente se reconocerá el correspondiente al mayor nivel académico alcanzado.

Además, el plus comenzará a abonarse a partir del primer día del mes siguiente a la presentación y validación de la documentación por parte de la autoridad competente de cada fuerza, por lo que no tendrá carácter retroactivo.

La nueva reglamentación también modifica la base de cálculo de otros suplementos salariales para incorporar este concepto cuando corresponda.

Derogan el antiguo adicional por título universitario

Con la entrada en vigencia de esta medida, el Gobierno dejó sin efecto el suplemento por título universitario que hasta ahora estaba destinado exclusivamente al personal superior del cuerpo profesional de las Fuerzas Armadas.

De esta manera, el beneficio se amplía a un universo mayor de efectivos, en línea con las modificaciones introducidas previamente por el Decreto 473/2026.