El Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo provincial tras el trágico accidente del helicóptero ocurrido este miércoles 29 de julio en Valle Fértil, en el que murieron las siete personas que viajaban a bordo de la aeronave, entre ellas cuatro funcionarios públicos de la provincia.

La medida fue oficializada pocas horas después de confirmarse la tragedia y dispone que durante los próximos tres días la bandera nacional y la provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos. Además, se ordenó la suspensión de los actos festivos organizados por el Estado provincial durante el período de duelo.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca rendir homenaje a las víctimas y acompañar a sus familias, luego del siniestro que conmocionó a toda la provincia.

Las víctimas fatales fueron Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. A ellos se suman Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

En el comunicado oficial, el Gobierno destacó que Heredia, Videla, Castro y Carbajal fueron "servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones". Además, expresó su acompañamiento a las familias del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

El accidente ocurrió cuando el helicóptero participaba de una capacitación vinculada al combate de incendios forestales y se precipitó en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil. Tras un importante operativo de búsqueda, las autoridades confirmaron el fallecimiento de los siete ocupantes.

La investigación para determinar las causas del siniestro continúa en marcha y será encabezada por los organismos competentes, que deberán establecer qué provocó la caída de la aeronave durante la misión oficial.