Mientras la convocatoria para participar en la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Sol continúa abierta, hasta el momento hay unos 400 artistas inscriptos lo que constituye un récord de inscripciones de acuerdo a lo informado por las autoridades del gobierno provincial encargados de la organización.



La Secretaria de Cultura, Analía Vilches, brindó precisiones sobre el avance del proceso de inscripción y destacó la gran repercusión que está registrando la convocatoria en la comunidad ante la cámara de DIARIO HUARPE.

“Hay más de 400 artistas inscriptos y más de 48 representantes. El sector gastronómico ha duplicado lo del año pasado, lo cual superó nuestras expectativas. Los sanjuaninos esperan la fiesta y estamos trabajando arduamente”, confirmó la funcionaria.

Las audiciones presenciales se realizarán durante la semana posterior al cierre de la convocatoria (a partir de los primeros días de octubre). Vilches adelantó que la sede evaluadora se montará “seguramente en los espacios compartidos del Ferrourbanístico”.

Respecto al cupo, la secretaria explicó que no está cerrado rígidamente: “Vamos a tratar de que los tiempos se extiendan un poquito más en los escenarios para dar más lugar, siendo muy cuidadosos con el cupo femenino para visibilizar a todos los artistas y mujeres sanjuaninas”.

Músicos, solistas, colectivos artísticos, representantes, vendedores y prestadores gastronómicos que busquen formar parte de la Fiesta Nacional del Sol 2026 todavía tienen tiempo para registrarse hasta el miércoles 30 de septiembre próximo.

Para gastronómicos

Para el sector gastronómico, los formularios estarán disponibles hasta el 25 de septiembre. El equipo técnico de la Secretaría de Turismo realizará la selección y, posteriormente, se comunicará con los representantes de las propuestas seleccionadas.

Las condiciones para participar es el compromiso de los oferentes a garantizar calidad del servicio, seguridad y requisitos sanitarios. Uno de los principales puntos establece que cada expositor deberá mantener la atención y el servicio de venta durante todas las fechas y horarios establecidos para la Feria. Además, los precios de los productos deberán incluir IVA y la lista de precios tendrá que estar visible para el público.

Deberán contar con al menos dos medios de pago, entre ellos efectivo y/o billeteras electrónicas y sistemas como Mercado Pago o Posnet. No se venderán productos que no hayan sido autorizados por el Equipo Técnico del Predio Ferial.

Disposición de escenarios

Por otro lado, el Gobierno también definió la estructura técnica para el desarrollo de la fiesta. "En la feria funcionarán cuatro escenarios alternativos más el escenario mayor. A ello se le sumará el espectáculo final en el Velódromo, en cuya propuesta artística trabajan diariamente los equipos de producción", contó Vilches.

Aunque la distribución general mantendrá la esencia del año anterior, se aplicarán cambios estratégicos en el área gastronómica para acompañar de forma directa el flujo de público alrededor de los escenarios.

Tanto el despliegue del Velódromo como los distintos espacios del predio estarán alineados con la temática del "Triásico", hilo conductor del evento.

Quedan pocos días

La convocatoria, específica para cantautores, autores, compositores e intérpretes sanjuaninos, tanto emergentes como consagrados, tendrá un comité evaluador que analizará la trayectoria, presentaciones anteriores y experiencia, al tiempo que reservará un porcentaje prioritario para nuevos talentos que busquen visibilizar sus carreras.

Vilches enfatizó que se dará cumplimiento estricto a la Ley Nacional de Cupo Femenino N° 27.539, garantizando la representación efectiva de mujeres y diversidades en la grilla musical de todos los escenarios.

La celebración oficial se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre y contará con cuatro escenarios dentro del predio ferial más el escenario mayor y el espectáculo final en el Velódromo. El periodo de inscripción estará habilitado a través del formulario oficial en la página web de la hasta el miércoles 30 de septiembre a las 23:30 horas.