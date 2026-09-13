El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial, implementó un sistema de digitalización de informes emitidos por el Registro General Inmobiliario. Esta medida busca agilizar los procesos administrativos en toda la provincia y solucionar uno de los principales cuellos de botella en la entrega de títulos de propiedad.

La nueva modalidad permite acceder por vía digital a la información dominial correspondiente a todos los departamentos de San Juan, incluidos aquellos que integran la segunda circunscripción.

Descentralización y ahorro de recursos

Hasta el momento, la obtención de informes específicos era uno de los factores que generaba mayores demoras en los expedientes de regularización. Con el nuevo esquema operativo, la Dirección puede solicitar y recibir la documentación de manera electrónica, lo que impacta de forma directa en los departamentos alejados como Jáchal e Iglesia.

A partir de ahora, los trámites para estas zonas podrán avanzar sin necesidad de trasladar personal administrativo exclusivamente para solicitar y retirar papeles físicos, optimizando tanto los tiempos de respuesta a los vecinos como los recursos del Estado provincial. La medida se enmarca dentro de las políticas de modernización estatal impulsadas para hacer más eficientes los procedimientos públicos.

Cómo acceder al programa “Escriturá tu Vivienda”

La digitalización se vincula directamente con el programa provincial “Escriturá tu Vivienda”, orientado a familias que habitan de manera lícita y permanente su única propiedad pero aún no cuentan con el título legal. La iniciativa se ejecuta bajo el paraguas de las leyes N.º 24.374 y 1808-C, junto con el Decreto N.º 009/19.

Requisitos para iniciar el trámite:

Identificación del inmueble: Presentar boleta de Rentas o nomenclatura catastral para verificar la situación del terreno.

Acreditación de posesión: Boleto de compraventa, cesión de derechos, título antecedente o boleta de pago.

Servicios e impuestos: Comprobantes de servicios y boletas de impuestos municipales (si se poseen).

Documentación personal: Fotocopias del DNI de todos los habitantes del inmueble. En caso de estar casados, se debe sumar el acta de matrimonio actualizada y legalizada.

Situación legal: Es un requisito excluyente que la propiedad no posea conflictos judiciales con terceros.

Atención presencial y consultas

Los interesados pueden iniciar el asesoramiento y presentación de carpetas de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 13, en la sede de la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial, ubicada en calle Agustín Gnecco 395 sur, Capital. Asimismo, se habilitaron líneas de atención telefónica para consultas en los números 493-3333 y 420-1886.