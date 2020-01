El Gobierno facilitará el acceso de personas con discapacidad a pensiones no contributivas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno nacional establecerá que ya no será necesaria la obtención del Certificado Médico Oficial Digital (CMO) para que personas con discapacidad puedan acceder a pensiones no contributivas, según revelaron hoy a Télam fuentes oficiales.



En este sentido, la Agencia Nacional de Discapacidad "dejará sin efecto" la resolución 44/2019 del gobierno de Mauricio Macri que había creado el CMO Digital, "un instrumento que se había transformado en un impedimento para que las personas más vulnerables obtuvieran el beneficio", señalaron.



Entre las razones, advirtieron que, tal como está planteado hoy ese requisito, "no se contemplaba la diversidad geográfica de la Argentina ni el acceso a recursos informativos".



Desde la Agencia, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, aseguraron que "si bien el CMO Digital puede ser considerado una herramienta útil en la gestión de la concesión de futuras pensiones, no puede ser utilizado como una traba formal en aquellos casos en donde se torna de difícil obtención por circunstancias coyunturales, que no pueden ser imputadas al solicitante del beneficio".



La nueva medida se enmarca en una política que busca generar "reglas claras" para la obtención de las pensiones no contributivas y un proceso de rehabilitación de las que fueron dadas de baja de forma injusta.



Desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, señalaron a Télam que se le dará un nuevo impulso a la política oficial sobre discapacidad, porque la "vocación es instalar" el tema como "tema central" en la Argentina y que incluso se están contemplando nuevas reformas tanto en la Casa Rosada como en otros edificios públicos para mejorar la accesibilidad.



También se jerarquizará el trabajo de los denominados talleres protegidos, que tienen como finalidad la producción de bienes y servicios a cargo de personas con discapacidad.



Un ejemplo es el regalo que el presidente Alberto Fernández le llevará al papa Francisco al Vaticano: un telar elaborado elaborado en un taller protegido del municipio bonaerense de Moreno que le fue entregado ayer por integrantes de la organización Asociación Civil Granja Andar.



"Garantizar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad es un compromiso que debemos asumir todos y todas”, escribió el mandatario en Twitter, tras el encuentro de ayer en Casa Rosada.



A principios de este mes, el Gobierno designó a las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde fue nombrado director el abogado Claudio Espósito, especialista en la materia que trabaja con distintas organizaciones vinculadas al tema.



Está acompañado por el nuevo director ejecutivo adjunto Fernando Galarraga, una persona no vidente que también cuenta con experiencia a partir de su historia personal, su trabajo como periodista especializado y por su paso por la Secretaría de Discapacidad de CTA Capital.