El Gobierno nacional recibió este miércoles al nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en medio de la expectativa por una eventual visita del papa León XIV al país.

El representante diplomático del Vaticano arribó a Buenos Aires y fue recibido por el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, por instrucción del canciller Pablo Quirno. Desde el Ejecutivo remarcaron que todavía no existe una fecha oficial para la llegada del Pontífice y que el proceso continúa bajo los canales diplomáticos habituales.

Banach asumió así una misión considerada clave para fortalecer el vínculo entre la Santa Sede, el Gobierno argentino y la Iglesia local. Su llegada abre una nueva etapa de coordinación institucional ante la posibilidad de que León XIV visite Argentina durante noviembre.

El proceso de acreditación diplomática

Desde Cancillería explicaron que el nuevo nuncio presentará en los próximos días las copias de sus cartas credenciales ante el canciller Quirno y luego realizará la ceremonia formal ante el presidente Javier Milei.

Ese procedimiento permitirá que Banach quede oficialmente habilitado para ejercer sus funciones como representante del Vaticano en el país. Aunque se trata de un paso protocolar, en el Gobierno consideran que tendrá una relevancia especial por el contexto actual.

El recibimiento contó también con la presencia de autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. Participaron monseñor Marcelo Colombo, presidente del Episcopado, y monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la institución.

Expectativa por una posible visita papal

La llegada de Banach ocurre mientras crecen las versiones sobre un posible viaje de León XIV a la Argentina. Si bien la Santa Sede todavía no confirmó oficialmente la gira, en ámbitos políticos y religiosos trabajan sobre la posibilidad de que el Pontífice visite el país durante la segunda semana de noviembre.

En el Gobierno sostienen que la llegada del nuncio no implica una confirmación del viaje, pero sí permite ordenar el canal institucional necesario para avanzar en caso de que Roma apruebe la visita.

Entre los escenarios que se analizan aparecen un encuentro con Javier Milei, una misa multitudinaria en Buenos Aires, una actividad en la Basílica de Luján y una posible visita a Córdoba. Sin embargo, ninguna de estas actividades fue confirmada oficialmente.

Un rol clave para el nuevo nuncio

Banach llega para reemplazar a monseñor Miroslaw Adamczyk, quien fue destinado a la representación diplomática de la Santa Sede en Albania.

Con experiencia internacional, el nuevo nuncio tendrá como una de sus principales tareas mantener el diálogo entre el Vaticano y las autoridades argentinas, además de acompañar la organización de actividades pastorales si finalmente León XIV concreta su primera visita al país.

Desde la Iglesia argentina pidieron mantener cautela y remarcaron que, en caso de concretarse el viaje, el objetivo será darle un perfil pastoral y cercano a la comunidad, más allá de los encuentros institucionales.