El Gobierno de Javier Milei se prepara para dar un nuevo paso en el conflicto diplomático con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Este lunes 12 de octubre vencerá el plazo de dos semanas que Argentina otorgó a las autoridades británicas para detener las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion. Ante la falta de una respuesta favorable, la Cancillería trabaja en una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas que permitan frenar el avance del emprendimiento.

La iniciativa forma parte de la estrategia anunciada el pasado 28 de septiembre, cuando Milei instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido. El objetivo es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, una zona sobre la que Argentina reclama derechos soberanos.

El proyecto Sea Lion está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es impulsado por las compañías Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido. Las empresas prevén comenzar la producción comercial de petróleo durante el primer trimestre de 2028, mientras avanzan con inversiones y preparativos para desarrollar el yacimiento.

Qué puede pasar cuando venza el ultimátum

El vencimiento del plazo no implica que las operaciones petroleras deban detenerse automáticamente. Para conseguir una suspensión, Argentina deberá presentar formalmente su solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, y demostrar que existe una situación de urgencia que justifica la adopción de medidas provisionales.

La presentación se realizará en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que establece mecanismos para resolver controversias vinculadas con los espacios marítimos y sus recursos naturales.

Si el pedido prospera, el tribunal podría disponer restricciones temporales sobre las actividades relacionadas con Sea Lion mientras continúa el proceso de arbitraje internacional. Sin embargo, también podría rechazar la solicitud si considera que no se cumplen los requisitos jurídicos necesarios.

La fecha de presentación todavía no fue confirmada oficialmente, aunque se estima que una primera resolución podría conocerse durante noviembre.

La postura argentina y el avance del proyecto petrolero

El Gobierno sostiene que la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina contradice las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y llaman a evitar decisiones unilaterales mientras continúa el conflicto.

Desde Londres, en cambio, defienden su posición sobre las islas y sostienen que las actividades económicas se desarrollan de acuerdo con el derecho internacional.

En paralelo, la presión diplomática argentina ya tuvo consecuencias sobre algunas empresas vinculadas al proyecto. El pasado 2 de octubre, el Gobierno informó que la compañía estadounidense Halliburton ratificó que no participará en actividades de exploración ni explotación de hidrocarburos relacionadas con Sea Lion.

De esta manera, Argentina busca avanzar por la vía jurídica internacional para impedir que continúe el desarrollo petrolero en las aguas próximas a las Islas Malvinas. El vencimiento del ultimátum marcará una nueva etapa en el conflicto, aunque una eventual suspensión dependerá de las decisiones que adopte el tribunal.