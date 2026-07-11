El Gobierno nacional se dispone a prorrogar por un año la emergencia del sistema energético mediante un decreto que sería publicado en el Boletín Oficial durante la próxima semana. La medida apunta a garantizar la continuidad de las obras de infraestructura consideradas estratégicas para asegurar el abastecimiento de electricidad y gas natural en todo el país.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la decisión busca dar continuidad a las políticas implementadas en el sector y permitir que los organismos competentes mantengan las herramientas necesarias para garantizar la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía.

La nueva prórroga extenderá la vigencia de la emergencia declarada inicialmente en 2023, que primero regía hasta el 31 de diciembre de 2024. Posteriormente fue ampliada mediante el Decreto 370/2025 hasta el 9 de julio de 2025 y ahora volverá a extenderse por otros doce meses.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostiene que persisten las condiciones que dieron origen a la declaración de emergencia y que el sector energético continúa atravesando una situación crítica que requiere acciones extraordinarias para garantizar su funcionamiento.

El texto oficial también argumenta que la actual administración recibió una compleja situación institucional, económica y social, por lo que considera imprescindible mantener instrumentos excepcionales que permitan afrontar las dificultades estructurales del sistema energético nacional.

Entre las principales acciones impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei figura la licitación denominada "Alma SADI", destinada a incorporar sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías con el objetivo de fortalecer la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y reducir el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico.

En ese marco, la Secretaría de Energía adjudicó recientemente contratos para la provisión de servicios de reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), a través de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en baterías (BESS). Estas instalaciones permitirán responder con rapidez a picos de demanda y aportar capacidad de respaldo para el sistema.

El Gobierno considera que este tipo de infraestructura será clave para mejorar la confiabilidad de la red eléctrica y acompañar el crecimiento de la demanda energética en los próximos años.

En paralelo, el Ejecutivo continúa avanzando con el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado a comienzos de 2026 para los servicios de electricidad, gas natural por redes y combustibles.

Como parte de ese proceso también fue creado el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que utilizará la información ya disponible en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para administrar el nuevo régimen de asistencia estatal.

Con la prórroga de la emergencia, el Gobierno busca garantizar el desarrollo de las obras pendientes, fortalecer la infraestructura energética y evitar inconvenientes en el abastecimiento de electricidad y gas para hogares, industrias y comercios en todo el territorio nacional.