La muerte de Carlos "Indio" Solari abrió un desafío inesperado para el Gobierno nacional, que durante las primeras horas de este viernes comenzó a reforzar las medidas de seguridad en los alrededores de la Casa Rosada y evaluó alternativas para la realización de un velatorio abierto al público.

El artista falleció durante la mañana en su vivienda de Parque Leloir. Horas más tarde, su familia confirmó que trabajaba en la organización de una despedida pública para que sus seguidores pudieran rendirle homenaje. A través de las cuentas oficiales del músico informaron que próximamente comunicarán el lugar elegido para la ceremonia.

Mientras tanto, las redes sociales se transformaron en el principal espacio de convocatoria de los fanáticos. Distintas agrupaciones impulsaron encuentros y homenajes en varias provincias del país. En la Ciudad de Buenos Aires, una de las concentraciones más numerosas comenzó a organizarse en Plaza de Mayo desde las 18.

Ante ese escenario, la Casa Rosada dispuso un refuerzo preventivo de la seguridad sobre la calle Balcarce y en los accesos a la plaza. Fuentes oficiales indicaron que la Casa Militar tomó contacto con el Ministerio de Seguridad Nacional para coordinar el operativo en la zona.

La ministra Alejandra Monteoliva puso a disposición personal de Gendarmería para reforzar la vigilancia en los sectores periféricos del edificio gubernamental. Según trascendió, las autoridades no esperaban incidentes, aunque buscaron anticiparse a una posible masiva concurrencia de seguidores.

En paralelo, comenzó la discusión sobre el lugar donde podría realizarse el velatorio. Desde el entorno presidencial descartaron que la Casa Rosada sea considerada como sede de la ceremonia. La posibilidad fue rechazada por distintos sectores del Gobierno, que recordaron los problemas ocurridos durante el velorio de Diego Armando Maradona en 2020.

No obstante, algunos funcionarios con experiencia en anteriores gestiones consideraron que un operativo de gran magnitud podría organizarse de manera ordenada si existiera una planificación adecuada y un esquema de circulación permanente de público durante varios días.

Otra de las alternativas que apareció en las conversaciones fue el Congreso de la Nación. Algunos integrantes del oficialismo entendieron que podría ser un espacio apto para una despedida de carácter masivo, tal como ocurrió en otras ocasiones con figuras relevantes de la vida política y cultural argentina.

Sin embargo, esa posibilidad también encontró reparos. Un diagnóstico preliminar elaborado por áreas vinculadas a la seguridad señaló que actualmente no existirían condiciones suficientes para garantizar un operativo exitoso en ese ámbito.

Mientras continúan las conversaciones entre las autoridades y el entorno familiar del artista, miles de seguidores permanecen a la espera de la confirmación oficial del lugar donde podrán darle el último adiós a una de las figuras más convocantes de la música argentina.