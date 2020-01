El gobierno restableció la Paritaria Nacional Docente y convocó a gremios para la semana próxima

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno nacional decretó hoy el restablecimiento de la Paritaria Nacional Docente, derogada por la gestión de Mauricio Macri hace cuatro años, y convocó para la próxima semana a los cinco sindicatos con representación federal en el país y a los funcionarios del sector para acordar una agenda común en el contexto de esa Mesa Salarial Negociadora.



En ese contexto, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se comprometió a que "los salarios de los trabajadores docentes le ganarán este año a la inflación".



La Paritaria Nacional Docente, una de las principales herramientas reclamadas por los sindicatos del sector, fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández.



Ese instrumento convencional fue incluido en la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, sancionada en diciembre de 2005, pero quedó sin efecto por decisión de la gestión macrista.



El decreto de convocatoria 92/20, publicado hoy en el Boletín Oficial, fue firmado por el primer mandatario, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Educación y Trabajo, Trotta y Claudio Moroni, respectivamente.



El primer encuentro negociador para la semana próxima con los gremios nacionales fue confirmado hoy por Educación en un comunicado de prensa, donde remarcó que



el objetivo del diálogo anual en noviembre es "generar consensos".



Uno de los artículos del decreto 92/20 indicó que "el Ministerio de Educación convocará de forma anual en noviembre a la Comisión Negociadora del Convenio Marco, y podrá establecer en ese momento o posteriormente las negociaciones sectoriales o temáticas, en las que intervendrán las asociaciones docentes con personería gremial y los representantes de los empleadores que correspondan".



"El objetivo de la convocatoria a negociaciones anuales en noviembre es generar consensos con anticipación al inicio de los ciclos lectivos", señaló la cartera educativa.



Trotta afirmó que "el restablecimiento de la Paritaria Nacional Docente significa cumplir un compromiso asumido" y celebró ese "primer paso para federalizar las políticas educativas y lograr que la sociedad argentina acceda a una educación transformadora y de calidad".



El funcionario valoró que en esa Mesa Salarial, que incluye a los representantes de las 23 provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, se sume desde ahora la perspectiva de los maestros, y aseguró que "es responsabilidad de todos trazar objetivos comunes en el inicio de un camino a transitar en los próximos años entre el conjunto de los actores que participan en el sistema educativo" argentino.



En declaraciones posteriores a El Destape Radio, Trotta aseveró que el gobierno nacional planteó "el compromiso de que este año los salarios docentes le ganarán a la inflación", lo que es "distinto" a "una cláusula gatillo que implicaba empatarle" a ese proceso, precisó el funcionario en relación con la metodología instrumentada por la anterior administración.



"El horizonte es lograr el 6 por ciento de inversión en el área, lo que no podrá realizarse en un año porque en primer término es preciso dejar atrás el proceso de desfinanciamiento heredado. El camino de la inversión también conlleva la búsqueda de consensos para que la escuela sea otra vez un espacio de ruptura de las desigualdades", puntualizó Trotta.



El ministro señaló su convicción de que el próximo ciclo lectivo comenzará efectivamente en marzo y dijo que "así lo quieren todos", tanto el gobierno como los sindicatos, ávidos de "hacer lo que aman, que es enseñar", a la vez que precisó que la Paritaria Nacional procurará determinar "un piso para todo el territorio en procura de romper las desigualdades no solo en materia salarial sino también en los abordajes pedagógicos".



El decreto estableció también que se determine "de oficio o a requerimiento de parte las audiencias que se consideren necesarias para lograr un acuerdo" y que se propongan "fórmulas conciliatorias cuando no fuese posible avenir a los diferentes sectores".



En ese sentido, dispuso la intervención "de oficio" si fuese oportuno o ante requerimiento expreso de las partes para el caso de que suscite un conflicto en "el marco de las negociaciones, formalizando la instancia obligatoria de conciliación" (Ley 14.786).



El instrumento estableció la homologación del Convenio Marco en un plazo de 30 días corridos desde "la suscripción" y dispuso su registro y publicación en el término de 10 días.