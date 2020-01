El Gobierno se reunirá con supermercados chinos y mayoristas para extender Precios Cuidados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los equipos técnicos a cargo de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se reunirán mañana con representantes de supermercados chinos, almacenes, autoservicios y proveedores mayoristas, con el objetivo de extender el programa de Precios Cuidados a esas bocas de expendio.



Así lo hicieron saber fuentes oficiales a Télam quienes explicaron que "las reuniones girarán en torno a la búsqueda de un acuerdo para definir una canasta de productos distinta a la que tienen los supermercados".



Precisaron que la iniciativa contempla la posibilidad de que estos comercios cuenten con canastas regionales, con el objetivo de incorporar productos con fuerte presencia en el interior del país.



"Queremos un programa más eficiente y viable, que no se circunscriba a los grandes supermercados y permita darle un sentido más federal a todo lo relativo al consumo de productos masivos", indicaron las fuentes.



Si bien en el Gobierno no se plantean plazos, todo indica que en las próximas semanas se estaría anunciando la ampliación del Programa Precios Cuidados, incluyendo el sector de supermercados de proximidad y otras bocas de expendio.



"Es importante que los proveedores puedan garantizar sus artículos por otros canales, en esa línea vamos a estar trabajando para llegar a un acuerdo que favorezca a los consumidores", destacó.



Estas reuniones están en el marco del relanzamiento del programa Precios Cuidados, producido la semana pasada, que cuanta con una canasta de 310 productos, con el regreso y predominio de primeras marcas y una reducción promedio de precios del 8%.



Español, al relanzar el programa en Casa de Gobierno junto con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que "con la incorporación de más primeras y segundas marcas, el objetivo es ofrecer referencias de precios a los consumidores y también poder garantizar el abastecimiento. Buscamos tener productos que representen el consumo masivo, en lugar de productos en formatos poco consumidos y marcas no reconocidas".