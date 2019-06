El Gobierno tienta a Pichetto para que sea vice de Macri

A pocas horas del tiempo límite para inscribir frentes electorales, se aceleraron en Casa Rosada las negociaciones para definir quién será el acompañante de Mauricio Macri en la boleta electoral.

Fuentes ligadas al Gobierno dijeron que el nombre del vicepresidente sería "una sorpresa". En las últimas horas volvió a sonar el nombre de Miguel Ángel Pichetto, que esta mañana resaltó que votaría por el jefe de Estado en un eventual balotaje.

"No vuelvo al pasado. Con Macri la Argentina volvió al mundo. Un triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández es la vuelta al pasado", dijo primero. Más tarde, negó un ofrecimiento para integrar la fórmula de Cambiemos. Pero no abundó en si aceptaría la invitación: "No me lo han ofrecido y no voy a hablar de temas que no ocurrieron, vivo el día a día".