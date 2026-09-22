La Selección argentina Sub 19 consiguió una clasificación agónica a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente empató 1-1 ante Venezuela en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y avanzó a la siguiente instancia gracias a la diferencia de gol. Cuando el partido estaba por terminar, Ramiro Tulián apareció con un remate desde larga distancia que se metió en el ángulo y desató el festejo argentino.

Argentina había llegado a la última fecha del Grupo B con tres puntos, después de perder 2-1 ante Paraguay en el debut y vencer 1-0 a Uruguay en la segunda jornada. Venezuela también tenía tres unidades, pero llegaba con una diferencia de gol inferior. Por eso, el empate alcanzaba para que el conjunto de Placente mantuviera su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El partido se hizo cuesta arriba

El encuentro se disputó en el estadio de Newell's y durante buena parte de la tarde Venezuela estuvo en ventaja. El resultado dejaba a Argentina al borde de la eliminación, ya que necesitaba al menos conseguir la igualdad para avanzar.

El entrenador Diego Placente buscó variantes durante el segundo tiempo y mandó a la cancha a Tulián. El volante de Belgrano fue determinante en los últimos minutos y terminó siendo el protagonista de la clasificación.

Cuando faltaban apenas segundos para el final, Tulián recibió la pelota, controló y sacó un potente zurdazo desde una considerable distancia. El remate tomó altura y se clavó en uno de los ángulos del arco venezolano, sin darle posibilidades al arquero. El 1-1 fue suficiente para que Argentina avanzara a las semifinales.

El festejo tras el empate

El gol provocó un festejo inmediato entre los jugadores argentinos, que sabían que ese resultado les permitía continuar en competencia. Tulián, de 18 años, se convirtió así en el autor del tanto que sostuvo las chances de la Selección de pelear por una medalla.

Desde Belgrano de Córdoba también destacaron la actuación de su juvenil y compartieron un mensaje en redes sociales luego del encuentro.

Ahora, contra Chile

Con la clasificación asegurada, Argentina enfrentará a Chile este miércoles 23 de septiembre desde las 10, en Rosario, por una de las semifinales. El ganador avanzará a la final de los Juegos Suramericanos, mientras que el resultado también determinará qué selección tendrá la posibilidad de disputar el partido por la medalla de oro.

Del otro lado del cuadro, Paraguay y Perú jugarán la otra semifinal. Los partidos por el tercer puesto y la final están programados para el viernes 25 de septiembre.