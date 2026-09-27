Racing se puso en ventaja ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina con un gol olímpico de Gastón Lodico. El mediocampista de la Academia ejecutó un córner desde el sector izquierdo y consiguió que la pelota terminara directamente dentro del arco.

El remate contó además con una respuesta de Leandro Brey que no pudo evitar que la pelota ingresara. De esta manera, Racing encontró la ventaja en el Gigante de Arroyito en un partido que definirá un lugar en las semifinales.

Lodico y una ejecución inesperada

Lodico tomó la pelota para ejecutar el tiro de esquina desde el costado izquierdo. Su envío tuvo la dirección y la potencia necesarias para sorprender al arquero de Boca y convertirse en un gol olímpico.

La pelota terminó dentro del arco y Racing pasó a ponerse en ventaja frente al Xeneize. El tanto se convirtió así en uno de los momentos destacados del partido por la Copa Argentina.

Un partido por las semifinales

Boca y Racing se enfrentan en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador del cruce avanzará a las semifinales del certamen, donde ya espera Banfield.

El Xeneize había llegado a esta instancia después de eliminar a Vélez por penales. Racing, por su parte, había dejado en el camino a Belgrano en los octavos de final.

La ventaja de la Academia

El gol de Lodico le permitió a Racing tomar la iniciativa en el marcador. Boca quedó obligado a buscar la igualdad para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

El partido se disputa en el Gigante de Arroyito, con Andrés Gariano como árbitro. El encuentro corresponde a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.