Enzo Fernández sorprendió a todos con una genialidad que terminó en su primer gol con la camiseta del Manchester City. El mediocampista argentino se hizo cargo de un tiro libre ante Sunderland y, cuando todos esperaban un centro al área, amagó con enviar la pelota entre los defensores y decidió rematar directamente al arco. El disparo tuvo una precisión perfecta y se metió en el ángulo.

La jugada ocurrió a los 9 minutos del primer tiempo, en el Etihad Stadium, por la quinta fecha de la Premier League. El volante de la Selección argentina tomó la pelota en una posición ideal para buscar compañeros dentro del área, pero leyó rápidamente el movimiento del arquero Robin Roefs y eligió una alternativa inesperada.

Mirá la jugada

El video muestra cómo Fernández se prepara para ejecutar el tiro libre mientras los jugadores del Sunderland se acomodan para defender un posible centro. El argentino tomó carrera y, en lugar de enviar la pelota al área, buscó el segundo palo con un remate cerrado.

Roefs había dado unos pasos hacia adelante para anticipar el centro y quedó sorprendido por la decisión del mediocampista. La pelota viajó con efecto, superó al arquero y terminó entrando en el ángulo. La ejecución provocó la reacción inmediata de los hinchas del City en las tribunas del Etihad.

El gol significó además el primer festejo de Fernández desde su llegada al Manchester City en el último mercado de pases. El exjugador de River volvió a demostrar su capacidad para aprovechar las pelotas detenidas y abrió el marcador con una definición que rápidamente se convirtió en una de las imágenes destacadas de la jornada.

El partido terminó en goleada

El gol de Fernández fue apenas el comienzo de una jornada de muchos goles para el Manchester City. El equipo continuó atacando y terminó imponiéndose 5-3 ante Sunderland.

Rayan Cherki, Antoine Semenyo, en dos oportunidades, y Erling Haaland completaron los tantos del conjunto dirigido por Enzo Maresca. Sunderland también logró marcar en tres ocasiones, pero no pudo evitar la derrota en Manchester.

Con este resultado, el City se quedó con una victoria importante en la quinta fecha de la Premier League, mientras que Fernández celebró su primer gol con su nuevo equipo con una definición que sorprendió por la decisión, la precisión y el efecto del remate.