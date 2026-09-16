El golpe de Malcolm Marx que dejó a Ardie Savea fuera de la serie

Ardie Savea quedó descartado para la serie de Nueva Zelanda frente a Sudáfrica luego del golpe que recibió durante el partido. El impacto fue provocado por Malcolm Marx y dejó al jugador de los All Blacks fuera de los próximos compromisos.

La situación se produjo en un partido correspondiente a la histórica rivalidad entre ambos seleccionados. Savea no podrá estar presente mientras continúa su recuperación.

El golpe de Malcolm Marx

El impacto del hooker sudafricano fue determinante para la lesión de Savea. A partir de ese momento, el jugador neozelandés quedó fuera de la convocatoria para los encuentros ante los Springboks.

La baja llega en una etapa relevante para Nueva Zelanda, que debe afrontar nuevos desafíos internacionales. El seleccionado deberá buscar alternativas para cubrir la ausencia del tercera línea.

Sin fecha de regreso

Por el momento, Savea no tiene una fecha determinada para volver a jugar. La situación obliga a los All Blacks a esperar su evolución antes de definir cuándo podrá regresar a la competencia.

El jugador es uno de los nombres importantes del seleccionado neozelandés. Su ausencia se suma a las dificultades que debe afrontar el equipo en el calendario internacional.