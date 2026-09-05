El Circuito San Juan Villicum vivió una verdadera fiesta este sábado 5 de septiembre con la llegada del campeonato GP3. Miles de fanáticos del motociclismo se acercaron al moderno predio para disfrutar de una jornada marcada por la pasión deportiva.

La actividad principal del día fue una atractiva exposición estática de motos de carrera de nivel mundial. Los asistentes aprovecharon la oportunidad para fotografiar de cerca las veloces máquinas que dominan las pistas del continente.

En la zona de boxes, los equipos de competición desplegaron todo su arsenal tecnológico para el deleite del público. Esta exhibición permitió apreciar los detalles aerodinámicos y el minucioso trabajo mecánico que requiere cada motocicleta.

Muestra técnica y cercanía con la gente

El recorrido por los talleres acercó a los seguidores con los verdaderos protagonistas de este evento internacional. Grandes y chicos interactuaron con los mecánicos y los pilotos, quienes aprovecharon la tarde para firmar autógrafos a sus admiradores.

Las distintas escuderías abrieron sus espacios para mostrar la complejidad que existe detrás de cada vuelta rápida. El sonido característico de los motores en etapa de prueba generó una atmósfera festiva y de gran camaradería.

Este inmenso despliegue organizativo generó un fuerte impacto turístico y económico en toda la provincia. La masiva llegada de visitantes nacionales y extranjeros colmó rápidamente la capacidad hotelera y gastronómica de los departamentos cercanos.

La gran definición esperada para el domingo

La intensa agenda continuará mañana domingo 6 de septiembre con las esperadas carreras oficiales del certamen. La actividad en pista comenzará muy temprano con las tradicionales tandas de calentamiento de las distintas divisionales.

Posteriormente, el cronograma oficial dará paso a las vibrantes finales que determinarán a los ganadores de la fecha. Se aguarda un marco de público realmente espectacular para coronar esta fiesta del deporte motor sudamericano.

Las autoridades del circuito recomendaron a los asistentes llegar con suficiente anticipación para evitar demoras en los ingresos. Los pronósticos meteorológicos anticipan excelentes condiciones climáticas para disfrutar de toda la jornada al aire libre.