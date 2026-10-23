Una intensa tormenta de granizo provocó graves daños en el campo y en distintas localidades de Santa Fe durante la mañana del jueves 22 de octubre. El fenómeno destruyó lotes de maíz y girasol, provocó la muerte de animales de granja y ocasionó destrozos en viviendas. Las consecuencias más importantes se registraron en el departamento San Justo y en una zona rural cercana a Fortín Olmos, en el departamento Vera.

El temporal estuvo acompañado por fuertes precipitaciones y caída de piedras de gran tamaño. La intensidad fue desigual según el lugar, pero en los sectores más afectados las pérdidas agrícolas fueron severas y varias familias rurales sufrieron daños materiales.

Una manga de granizo arrasó cultivos de maíz y girasol

Uno de los sectores más perjudicados fue el comprendido entre Videla y San Justo, donde una manga de granizo avanzó de oeste a este alrededor de las 10 de la mañana. El fenómeno alcanzó zonas de Colonia Angeloni, Videla y San Bernardo.

Lisandro Angeloni, responsable del INTA San Justo, explicó que el impacto se concentró en una franja del territorio y que hubo diferencias importantes entre campos cercanos. Según las consultas realizadas a productores, la manga habría tenido entre tres y cinco kilómetros de ancho.

El oeste de Colonia Angeloni fue una de las áreas más castigadas. Allí, las piedras golpearon plantaciones que se encontraban en una etapa avanzada de desarrollo y dejaron plantas severamente dañadas.

Las imágenes difundidas tras la tormenta mostraron lotes de maíz y girasol prácticamente destruidos. Sin embargo, al momento de los primeros reportes todavía no había una evaluación definitiva de la superficie afectada ni de las pérdidas económicas.

Murieron ovejas, chivos y aves de corral

En el departamento Vera, la tormenta también provocó pérdidas en la producción animal. Una familia de apellido Martínez, que vive en el lote 116, cerca del paraje Kilómetro 29, en la zona rural de Fortín Olmos, sufrió la muerte de varios animales durante una granizada registrada alrededor de las 6.20.

Según informó FM Vida de Fortín Olmos, el fenómeno se extendió durante aproximadamente 15 minutos y estuvo acompañado por piedras de un tamaño similar al de huevos de gallina.

Entre los animales muertos había ovejas, chivos, gallinas y patos. Además, el granizo impactó sobre la vivienda familiar y provocó importantes daños en el techo.

“Sentimos muchísimo lo que nos pasó, sobre todo por los animales que con mucho esfuerzo y sacrificio los criamos. Nosotros estamos bien”, relató uno de los integrantes de la familia afectada.

La situación representó un duro golpe para el grupo familiar, que depende de la crianza de animales como parte de su actividad cotidiana.

Ataliva registró lluvias intensas y daños en viviendas

Otra de las localidades afectadas fue Ataliva, en el departamento Castellanos. Allí se registraron alrededor de 50 milímetros de lluvia y una granizada que se prolongó durante unos 25 minutos.

El agua ingresó en viviendas e instituciones, mientras que la acumulación de piedras obstruyó canaletas y se reportaron voladuras de techos. Las condiciones meteorológicas también obligaron a suspender las clases.

El presidente comunal, José Manuel Álvarez, señaló que todavía se evaluaban las consecuencias para la actividad agropecuaria y advirtió sobre posibles pérdidas en el sector.

En Colonia Mascías, departamento Garay, el viento también provocó daños en viviendas, con voladuras de techos y caída de granizo. En esa localidad, los principales perjuicios se concentraron en el área urbana.

Los productores evalúan las pérdidas

El impacto de la tormenta abrió un período de evaluación para los productores afectados. Los daños en los cultivos dependerán de la intensidad de la granizada, la etapa de desarrollo de las plantas y la superficie alcanzada en cada establecimiento.

En la producción animal, las pérdidas también afectaron directamente a familias rurales que crían ganado menor y aves de corral.

Hasta el momento de los primeros reportes, no se había difundido un balance consolidado que permitiera establecer el número total de hectáreas dañadas, los animales muertos o el monto económico de las pérdidas.