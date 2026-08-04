El grave accidente que sufrió un famoso: "Pensé que me iba a morir"

Pepe Ochoa vivió una situación de extrema tensión el pasado viernes mientras regresaba a su domicilio desde el programa LAM. En medio de una intensa lluvia, el panelista perdió el control de su vehículo en la autopista Panamericana y sufrió un siniestro de gravedad. El protagonista de los hechos describió la secuencia al explicar que "Estaba manejando en Panamericana, iba a 70 km/h, agarré un charco de agua y di tres trompos" según relató en el ciclo televisivo.

El vehículo impactó contra las protecciones laterales de la vía rápida. Sobre la mecánica del accidente, el comunicador detalló que "Como justo estaba en una curva, me patinó el auto, me pegué contra el guardarrail y empecé a dar vueltas" y añadió sobre el estado final del rodado que "Mi auto se destruyó todo, quedó en destrucción total y la conté de ped..." para resumir la magnitud de los daños materiales.

Durante los instantes en que el coche giraba sin control, Ochoa experimentó una profunda angustia. El panelista confesó que "Pensé que me iba a morir, sentí un frío que me corría por el cuerpo horrible" mientras recordaba a sus seres queridos, especialmente a su sobrino de nueve meses. El riesgo fue mayor debido al tráfico intenso de la zona, ya que el automóvil terminó en sentido contrario. Al respecto, el joven señaló que "Yo venía por Panamericana, quedé en contramano y había muchos autos, de ped... no choqué con ninguno. Dos me esquivaron y ahí pude salir" y concluyó que "La verdad que tengo un Dios a parte" tras salir ileso.

El panelista, que es muy creyente, asoció la ayuda recibida con sus antepasados. Según su testimonio, dos personas se detuvieron a socorrerlo. Uno de ellos se llamaba Carlos, nombre de su abuelo, y el otro vestía una prenda del club de rugby donde jugaba su otro abuelo, Enrique. A pesar de la violencia del choque, solo sufrió un rasguño. Ochoa aprovechó la oportunidad para destacar un elemento de prevención clave al manifestar que "Importante usar cinturón de seguridad, lo tenía puesto" como recomendación a la audiencia.

Finalmente, el integrante de LAM reflexionó sobre su presente personal luego de ser asistido por personal de la autopista y su hermana. En un balance sobre su trayectoria, expresó que "Podría haber sido mucho peor. Pensaba en mi familia, pero, a la vez, en que si no la contaba, lo feliz que fui mi vida y lo orgulloso de haber cumplido mis metas" para cerrar su relato sobre el incidente que casi le cuesta la vida.