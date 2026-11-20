Un imprevisto de último momento obligó a Valeria Lynch a modificar su agenda laboral y postergar su presentación prevista para este viernes 20 de noviembre en la provincia de Córdoba. La reconocida cantante padeció un accidente doméstico que le impide subir al escenario en la fecha pactada originalmente, por lo que debió suspender el espectáculo hasta nuevo aviso.

La noticia fue confirmada por el equipo de trabajo de la intérprete a través de un comunicado oficial publicado en la red social Instagram. En el mensaje detallaron que la artista se encuentra en buen estado general, pero que los profesionales de la salud le recomendaron tomarse unos días de descanso absoluto para garantizar su completa recuperación física.

"Queremos transmitir tranquilidad a sus fans, informando que la artista se encuentra en óptimas condiciones, pero debe mantener reposo por indicación médica", señalaron desde su entorno. Por su parte, la propia vocalista compartió el anuncio en sus historias y sumó una cuota de humor al escribir "No vi el escalón y...", acompañado por la ilustración de un dibujo animado cayéndose.

Si bien desde la producción evitaron dar mayores precisiones sobre cómo ocurrió exactamente el golpe y tampoco revelaron qué zona del cuerpo resultó afectada, llevaron calma al público al asegurar que el cuadro no reviste gravedad. El hermetismo sobre el diagnóstico específico no impidió que sus seguidores le enviaran mensajes de apoyo en las plataformas digitales.

Respecto a la reprogramación del evento, los organizadores confirmaron que el recital se llevará a cabo finalmente el próximo miércoles 25 de noviembre. Todos los tickets adquiridos para la función original del viernes 20 mantendrán su plena validez para la nueva jornada, motivo por el cual los espectadores no deberán realizar ningún tipo de trámite ni canje previo.

Finalmente, para aquellas personas que tengan compromisos asumidos y no puedan concurrir al espectáculo en la nueva fecha estipulada, se habilitó una alternativa. Los fanáticos que deseen recuperar el importe abonado tendrán la posibilidad de gestionar la devolución del dinero directamente a través de los canales oficiales de atención al cliente de la ticketera correspondiente.