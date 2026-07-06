El grave problema de salud de Daniel Vila: "Lo tienen que operar nuevamente"

Durante la mañana de este lunes, Pamela David reveló en su programa de televisión una noticia que afecta la tranquilidad de su familia. La conductora anunció que "Esta noche viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar", en referencia a la situación de salud que atraviesa su marido Daniel Vila. A pesar de la incertidumbre, la comunicadora se mostró esperanzada sobre el proceso médico que realizarán en el exterior durante las próximas semanas.

En su relato ante las cámaras, David explicó los planes inmediatos del matrimonio al decir que "Viajamos esta noche a Nueva York porque operan a Daniel. Todo va a salir bien, seguramente sea rápida la recuperación también. Pero la final del Mundial nos encontrará allá". De esta manera, confirmó que la estadía en Estados Unidos coincidirá con la definición del torneo de fútbol, mientras apuestan a una evolución favorable del empresario que preside el Grupo América.

Aunque no se especificaron las causas exactas de esta nueva intervención, la pareja que está unida desde 2010 cuenta con antecedentes de cuatro cirugías de columna debido a dolores crónicos. En una entrevista pasada, el hombre que se casó en Mendoza en 2016 describió el impacto de estas dolencias en su rutina diaria al recordar que "No sabía lo que era vivir sin dolor. Estás de mal humor... sentado, parado, acostado, llega un punto donde te acostumbrás".

Vila también había detallado las dificultades del tratamiento farmacológico previo, señalando que "Te saca el dolor, estás en un mundo maravilloso, pero te va generando una adicción. Y un día tuve que decir 'basta', no tomo más morfina". Tras encontrar alivio con un profesional extranjero en 2018, el esposo de la conductora había manifestado que "Quedé perfecto, me cambió la vida". La actual operación se da luego de trascender una internación por infección este año.