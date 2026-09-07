El grave problema de salud que vive Mirtha Legrand: qué dijo Juana Viale

Un cuadro gripal de último momento impidió que Mirtha Legrand estuviera presente en la grabación de su habitual entrega semanal. Ante la contingencia resuelta pocas horas antes de la jornada del jueves, Juana Viale asumió la conducción del ciclo. La situación fue anticipada por Marcela Tinayre, quien mencionó que su madre se encontraba “un poco engripada”, para luego ser ratificada en el aire de la emisión.

Al iniciar la transmisión, Viale explicó con naturalidad el motivo de la sustitución y confirmó que “la abuelita está con gripe”, transmitiendo calma al público. Durante la apertura, la conductora interina abordó el estado de la diva con un toque humorístico al señalar que “se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales”, para inmediatamente aclarar entre risas: “Mentira, todos son medicamentos”. Con estas palabras se confirmó que la figura televisiva permanece en su domicilio cumpliendo con el reposo y las indicaciones médicas correspondientes.

El episodio guarda similitud con lo ocurrido meses atrás, cuando una bronquitis alejó a Legrand de la pantalla durante varias semanas y la obligó a guardar cama debido a complicaciones en su voz. En aquella oportunidad, tras su reaparición pública, la propia conductora expresó su agradecimiento hacia Viale por haber tomado el mando del espacio. En esta ocasión el esquema volvió a repetirse a la espera del alta médica.

En paralelo, Nacho Viale se refirió a los preparativos de cara al 23 de febrero, fecha en la que la animadora alcanzará el centenario. Al ser consultado sobre el evento, el productor aseveró que “ya lo estamos organizando”, manteniendo la reserva sobre la localización y las características del festejo que genera expectativa en el ambiente artístico.

Por otra parte, el productor desmintió tajantemente los rumores que vinculaban a Juana Viale con una posible incorporación a la TV Pública en 2027. Respecto del panorama contractual actual, precisó que el vínculo vigente se extiende hasta el 31 de diciembre. En cuanto a una eventual renovación con El Trece, sostuvo que hasta la fecha no existieron conversaciones formales entre las partes.

Sobre la figura de la diva, Adrián Suar expresó sus consideraciones durante una entrevista con Luis Novaresio. El directivo manifestó que “es una persona que con los años construyó a base de trabajo, resiliencia, golpes. Se cae y se levanta. Y es una laburante, es una buena mujer. Quedan pocas en la Argentina como Mirtha”.

Asimismo, el productor destacó el valor de su permanencia en el medio: “Única por varias cosas. Obviamente, la edad que va a cumplir, todos sabemos que va a cumplir un número importante el año que viene. Y sigue haciendo el programa, está presente y sigue manteniendo algo... le brillan los ojos de pilla”.