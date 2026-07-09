Con una sala colmada y una puesta artística que emocionó al público, el Gobierno de San Juan dio inicio a las celebraciones por el Día de la Independencia con la primera función de la Gala Patria "El Grito Sagrado", realizada en el Teatro del Bicentenario. La propuesta reunió a autoridades provinciales y a cientos de sanjuaninos en una noche dedicada a recordar uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina.

La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Fabián Martín, acompañado por el jefe de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, además de ministros, secretarios de Estado y concejales de la Municipalidad de la Capital.

El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, encabezó la velada. (Gentileza)

La obra ofreció un recorrido por los hechos que condujeron a la Declaración de la Independencia Argentina, mediante una propuesta escénica que integró danza, música en vivo, actuación y recursos audiovisuales. La producción puso en escena a artistas sanjuaninos que, a través de distintas expresiones artísticas, evocaron los valores de libertad, identidad nacional y construcción colectiva.

Una de las principales novedades de esta edición fue la incorporación de actores y actrices con diálogos en vivo, quienes guiaron el desarrollo de la historia y aportaron mayor profundidad a la narración. Además, la función contó con intérpretes de lengua de señas, reforzando el carácter inclusivo del espectáculo.

La puesta también tuvo la participación de la Camerata San Juan y un numeroso elenco de artistas locales que acompañaron cada uno de los cuadros escénicos, consolidando una producción íntegramente realizada con talento de la provincia.

El momento más emotivo de la noche llegó con la interpretación del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Camerata San Juan junto a Gabriela Zunino, Giselle Aldeco, Martina Flores, Marcelo Guevara, Nicolás Olivieri y Lucas Bongiovanni. El público acompañó de pie la interpretación, en un cierre cargado de emoción y sentimiento patrio.

La Gala Patria es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con el objetivo de fortalecer la cultura como espacio de encuentro, memoria e identidad, además de poner en valor el trabajo de los artistas y equipos técnicos sanjuaninos.

Las celebraciones continuarán este miércoles 9 de julio con una segunda función de "El Grito Sagrado" en el Teatro del Bicentenario. Las entradas se agotaron con anticipación, reflejando el gran interés de la comunidad por participar de las actividades organizadas para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.