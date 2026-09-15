El grosero error de la China Suárez en sus redes que desató las burlas

El desarrollo de la última gira de Martina Stoessel expuso nuevamente la tirantez en el vínculo con su padre y representante, Alejandro Stoessel, en medio de un conflicto profesional y legal que impacta en el equipo de trabajo de la artista.

Durante la transmisión del programa DDM, el periodista Santiago Riva Roy detalló los inconvenientes organizativos que afectaron la puesta en escena del espectáculo. "Tini no pudo llevar a la mitad de los bailarines de confianza de su staff a la gira, por un tema de visas o cachet", aseguró. Respecto a las responsabilidades de esa decisión, agregó: "Desde el entorno de Tini dicen que lo decidió el socio del padre".

La situación generó un fuerte malestar en la cantante por la pérdida de colaboradores de su círculo de confianza. Sobre este punto, Riva Roy profundizó la postura de la intérprete al señalar: "Ella siente que es una mojada de oreja. Se quejó y pasó eso".

En el plano judicial, la disputa gira en torno al pedido de documentación sobre el manejo financiero. El abogado Mauricio D’Alessandro analizó la demora en la entrega de los papeles requeridos por la joven y explicó el procedimiento detrás de la causa. "Los juicios de rendición de cuentas tienen dos partes. La primera es, 'decime todos los papeles que tenés míos y mostrame todas las cuentas'. Mientras eso ocurre no se puede iniciar formalmente en qué gastaste la plata. Con eso él va mejorando su posición. Muestra buena voluntad y demora la segunda parte", sostuvo.

D’Alessandro calificó el accionar del entorno del representante como una maniobra planificada para ganar tiempo frente a las exigencias de la cantante. "Es táctica. Ya no es un problema de abogados que se ocupan de estructuración de patrimonio. Son de abogados mañeritos de comercial", cerró el letrado.

Por su parte, el abogado defensor de Alejandro Stoessel fijó una posición contundente respecto a la autonomía económica y legal de las firmas involucradas en la disputa. Al ser consultado por la producción de DDM, sentenció: "No se le va a dar a Tini el control de las empresas...".