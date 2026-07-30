La tragedia aérea de Valle Fértil no solo dejó un profundo vacío en el Gobierno de San Juan. También golpeó a una comunidad que encontraba en Carlos Heredia a un compañero de entrenamientos, carreras y desafíos. Horas después de confirmarse su fallecimiento, el grupo Amigos + Run publicó un emotivo homenaje que rápidamente se llenó de mensajes de dolor y despedida.

Con una imagen de Heredia sonriendo tras cruzar una meta y sosteniendo la bandera del grupo, los corredores expresaron el cariño que cosechó durante años. La publicación fue acompañada por un crespón negro y una frase que resumió el sentimiento de quienes compartieron kilómetros con él: "Siempre correrás junto a nosotros. Que descanses en paz".

En el texto difundido por el grupo destacaron que despedían "a nuestro querido compañero y atleta Carlos Heredia", y lo definieron como una persona cuya "compañerismo, humildad y espíritu de superación dejarán una huella imborrable en cada entrenamiento y en cada kilómetro compartido".

Mensaje de despedida del grupo de running.

Los integrantes de Amigos + Run también recordaron que Heredia era mucho más que un corredor. "Hoy el equipo Amigos + Run pierde a un gran corredor, pero sobre todo a una gran persona", escribieron, al tiempo que enviaron un mensaje de acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos en medio del difícil momento.

Heredia perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil, donde también fallecieron el comisario general y subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el comisario general y jefe de Bomberos, Rubén Castro; el comisario inspector y segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Mientras la provincia atraviesa tres días de duelo oficial, continúan multiplicándose las muestras de afecto hacia las víctimas. En el caso de Carlos Heredia, los mensajes reflejan no solo el reconocimiento a su labor al frente de Protección Civil, sino también el legado que dejó en quienes compartieron con él una de sus grandes pasiones: correr. Para sus compañeros de Amigos + Run, su ausencia será imposible de llenar, aunque aseguran que seguirá presente en cada entrenamiento y en cada carrera.