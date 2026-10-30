El guiño de la banda que tocaría para Boca en la final de la Sudamericana

El 21 de noviembre, Boca jugará la definición de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla. Como es costumbre desde que Conmebol instauró la final a partido único, un artista vinculado al club amenizará la previa. Los fanáticos del equipo de la Ribera comenzaron una intensa campaña virtual para convocar a Los Palmeras en la antesala del encuentro trascendental.

La movida popular responde a que el tema Aprenderás a llorar dio origen al famoso tema de cancha Hoy tenemos que ganar. La agrupación santafesina, que actualmente se encuentra de gira por España, se sumó a la iniciativa compartiendo imágenes de su ensayo. "Un saludito especial para nuestros amigos de Boca Juniors", escribieron en sus plataformas digitales junto al fragmento musical emitido en Málaga.

El conjunto tropical ostenta el antecedente histórico de haber actuado en la definición continental de 2019 en Asunción. En aquella oportunidad interpretaron Soy Sabalero para los simpatizantes de Colón antes del duelo frente a Independiente del Valle. Por su parte, la entidad azul y oro contó con la actuación de Yerba Brava en el certamen continental disputado durante 2023 en el estadio Maracaná.

Ambos protagonistas vivieron la trágica coincidencia de no haber obtenido el trofeo en sus respectivas presentaciones decisivas. Tras haber resignado aquellas conquistas, la delegación xeneize y los músicos consideran reencontrarse en territorio colombiano para buscar un desquite definitivo. La negociación requiere resolver cuestiones operativas, aunque la demostración de afecto reflejada en internet fortalece la ilusión de miles de simpatizantes.