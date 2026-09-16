El guiño de Tini sobre su casamiento con De Paul que enloqueció a todos

Un ambiente de absoluta cercanía entre artistas y admiradores se vivió durante la última presentación musical en El Salvador. En ese escenario, la cantante decidió bajar para interactuar de forma directa con los asistentes situados junto a las vallas de contención, quienes expresaron su entusiasmo mediante objetos vinculados al enlace nupcial que proyecta la pareja.

Entre los presentes que le acercaron destacó una pieza rosa de estilo vaquero que llevaba velo e incluía la inscripción "Bride" junto al nombre del país anfitrión. La artista lució el accesorio, aceptó un ramo floral y posteriormente tomó un diseño con formato de cuadro o funda de vinilo entregado por la audiencia local.

La obra ilustraba a la pareja vestida con trajes de novios a punto de besarse, acompañados por sus mascotas. En el margen superior del trabajo figuraba la frase "Mr and Mrs De Paul", detalle que motivó una sonrisa de agradecimiento ante la concurrencia. De esta manera, el público manifestó su respaldo a la relación en una etapa de consolidación afectiva.