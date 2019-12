El guitarrista Enrique Peña presenta "Crónica de un recuerdo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El guitarrista colombiano radicado en Buenos Aires Enrique Peña presenta mañana su disco "Crónica de un recuerdo" con un show en vivo que se desarrollará en el local de jazz El Quetzal.



La presentación del material grabado en diciembre de 2018 la realizará al frente del cuarteto que lidera e integran Pablo Moser en saxo, Juan Bayón en contabajo y Guillermo Harriague en batería, en el reducto musical de Guatemala 4516 a partir de las 21.



"Las composiciones de este material fueron todas hechas a lo largo de este período de mi vida transcurrido en Buenos Aires, donde me afinqué en 2008", cuenta Peña en charla con Télam en una primera aproximación a "Crónica de un recuerdo".



"Hace dos años -continúa- armé el cuarteto, empezamos a tocarlas juntos y, de ese modo, las ideas que llevé al grupo fueron evolucionando y se consolidaron; las fuimos puliendo, limpiando hasta hasta que quedaron estos ocho temas, que me pareció que juntos creaban una unidad que fue el concepto del disco.



-¿Cómo es el concepto de improvisación que trabaja y qué es lo que usted encuentra allí?



-Para mí la improvisación es composición en tiempo real. Es tomar decisiones musicales sobre la marcha, lo cual involucra un riesgo. Esto no sólo se trata de la creación individual, sino que está ligado a lo que sucede con los otros músicos, entonces se va construyendo algo colectivamente. Lo que encuentro en la improvisación es esta libertad de poder crear música que no se va a repetir, una libertad que lo hace más divertido y a la vez genera un desafío constante. Es como un juego en el que vas descubriendo hacia donde te lleva lo que está tocando el grupo.



-¿Cuáles son las directivas que imparte a los músicos a la hora de abordar la música que compone?



-Siempre llevo una idea musical ya escrita y busco desarrollarla con ellos. No es una idea cerrada; por supuesto hay partes que deben respetarse y se mantienen, pero también escribo dejando espacios para que los músicos puedan proponer cosas. Siento que el tema se transforma cuando lo desarrollamos entre todos.



-¿Ha tenido usted modelos a la hora de pensar la guitarra del jazz?



- Sí, he tenido varias influencias, pero no exclusivamente de guitarristas. La lista de músicos a los que considero modelos es larga pero voy a mencionar a algunos. El guitarrista Jim Hall es uno de los que me ha influenciado un montón por su forma de improvisar y de acompañar. Lester Young (saxo), por más que no es guitarrista, me influenció por todo lo que me enseñó acerca del sentido rítmico de las melodías. Y, desde ya, Miles Davis: básicamente porque exploró muchas cosas muy diversas dentro del jazz.