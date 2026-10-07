El hábito de Alejandro Stoessel por el que lo tratan de "rata"

Rodrigo Lussich destapó un fuerte conflicto en torno a Alejandro Stoessel durante la emisión de Intrusos. El conductor no dudó en tildar de avaro al padre de Tini Stoessel debido a ciertos hábitos vinculados a la economía familiar y al manejo del dinero.

Las acusaciones sorprendieron al público al detallar comportamientos extremos para no gastar recursos en la vida cotidiana. "Cuentan los allegados que prefiere tomar agua de la canilla antes de comprar agua mineral. Que es un avaro", expresó Rodrigo Lussich al aire.

La tensión entre Alejandro Stoessel y el entorno mediático crece mientras sigue demorada la firma para la independencia económica de la cantante. Según revelaron en el programa, las decisiones patrimoniales provocan roces permanentes y sospechas entre las partes involucradas.

En el ciclo periodístico también detallaron maniobras financieras para evitar contrataciones directas y pagos fiscales. "El sueldo de la empleada de la casa de Tini lo paga un empleado del estudio contable tercerizado, para que no le hagan juicio", afirmó el presentador.

El trasfondo involucra disputas legales y estrategias para resguardar bienes de la familia. "Siempre con el objetivo final de no pagar impuestos, de ahorrar guita, de no tener nada en blanco", remató Rodrigo Lussich sobre la conducta del productor.